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Доля нацвалют составила 93,5% во взаимных платежах стран ЕАЭС - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Доля нацвалют составила 93,5% во взаимных платежах стран ЕАЭС
Доля нацвалют составила 93,5% во взаимных платежах стран ЕАЭС - 29.10.2026, ПРАЙМ
Доля нацвалют составила 93,5% во взаимных платежах стран ЕАЭС
Доля национальных валют составила 93,5% во взаимных платежах между странами ЕАЭС за экспорт и импорт товаров и услуг, заявил глава Национального банка... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:10+0300
2026-10-29T13:10+0300
финансы
банки
белоруссия
роман головченко
еаэс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874756055.jpg?1793268658
МИНСК, 29 окт - ПРАЙМ. Доля национальных валют составила 93,5% во взаимных платежах между странами ЕАЭС за экспорт и импорт товаров и услуг, заявил глава Национального банка Белоруссии Роман Головченко. "Во взаимных расчетах за экспорт и импорт товаров и услуг доля платежей в валютах стран ЕАЭС составила 93,5%", - сказал Головченко, слова которого приводит агентство Белта. По его словам, в расчетах в национальных валютах наблюдается устойчивая тенденция к росту, бизнес выбирает надежные и предсказуемые инструменты без необходимости административного принуждения. "Важно расширять расчеты в национальных валютах - это снижает транзакционные издержки и валютные риски", - добавил глава белорусского нацбанка. По мнению Головченко, необходимо более активно действовать в рамках формирования общего финансового рынка ЕАЭС. "Здесь уже сделаны определенные шаги. Разработан проект соглашения о стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах и идут внутригосударственные процедуры для его подписания. Подготовлена правовая основа для взаимного допуска профучастников рынка ценных бумаг к организованным торгам на биржах стран ЕАЭС. В августе этого года принят соответствующий международный договор", - отметил он.
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финансы, банки, белоруссия, роман головченко, еаэс
Финансы, Банки, БЕЛОРУССИЯ, Роман Головченко, ЕАЭС
13:10 29.10.2026
 
Доля нацвалют составила 93,5% во взаимных платежах стран ЕАЭС

Нацбанк Белоруссии: доля национальных валют составила 93,5% во взаимных платежах

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МИНСК, 29 окт - ПРАЙМ. Доля национальных валют составила 93,5% во взаимных платежах между странами ЕАЭС за экспорт и импорт товаров и услуг, заявил глава Национального банка Белоруссии Роман Головченко.
"Во взаимных расчетах за экспорт и импорт товаров и услуг доля платежей в валютах стран ЕАЭС составила 93,5%", - сказал Головченко, слова которого приводит агентство Белта.
По его словам, в расчетах в национальных валютах наблюдается устойчивая тенденция к росту, бизнес выбирает надежные и предсказуемые инструменты без необходимости административного принуждения.
"Важно расширять расчеты в национальных валютах - это снижает транзакционные издержки и валютные риски", - добавил глава белорусского нацбанка.
По мнению Головченко, необходимо более активно действовать в рамках формирования общего финансового рынка ЕАЭС.
"Здесь уже сделаны определенные шаги. Разработан проект соглашения о стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах и идут внутригосударственные процедуры для его подписания. Подготовлена правовая основа для взаимного допуска профучастников рынка ценных бумаг к организованным торгам на биржах стран ЕАЭС. В августе этого года принят соответствующий международный договор", - отметил он.
 
ФинансыБанкиБЕЛОРУССИЯРоман ГоловченкоЕАЭС
 
 
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