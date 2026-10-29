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В Донецке тысяча абонентов остались без света
В Донецке тысяча абонентов остались без света - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Донецке тысяча абонентов остались без света
Тысяча абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения трансформаторных подстанций в Кировском районе Донецка, ведутся работы по восстановлению... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T09:19+0300
2026-10-29T09:19+0300
2026-10-29T09:32+0300
общество
донецк
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Тысяча абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения трансформаторных подстанций в Кировском районе Донецка, ведутся работы по восстановлению электроэнергии, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично в Кировском районе обесточено 12 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 1 тысяча абонентов", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Он добавил, что ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.
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общество , донецк
В Донецке тысяча абонентов остались без света
Кулемзин: тысяча абонентов остались без света из-за отключения подстанций в Донецке
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Тысяча абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения трансформаторных подстанций в Кировском районе Донецка, ведутся работы по восстановлению электроэнергии, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично в Кировском районе обесточено 12 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 1 тысяча абонентов", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.