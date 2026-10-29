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В Донецке тысяча абонентов остались без света

В Донецке тысяча абонентов остались без света - 29.10.2026, ПРАЙМ

В Донецке тысяча абонентов остались без света

Тысяча абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения трансформаторных подстанций в Кировском районе Донецка, ведутся работы по восстановлению... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T09:19+0300

2026-10-29T09:19+0300

2026-10-29T09:32+0300

общество

донецк

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Тысяча абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения трансформаторных подстанций в Кировском районе Донецка, ведутся работы по восстановлению электроэнергии, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично в Кировском районе обесточено 12 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 1 тысяча абонентов", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Он добавил, что ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.

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общество , донецк