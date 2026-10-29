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В Донецке частично обесточены пять районов

В Донецке частично обесточены пять районов - 29.10.2026, ПРАЙМ

В Донецке частично обесточены пять районов

Ворошиловский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Ленинский районы Донецка частично обесточены, идут работы по восстановлению энергоснабжения, сообщил мэр... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T13:01+0300

2026-10-29T13:01+0300

2026-10-29T13:03+0300

общество

донецк

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ДОНЕЦК, 29 окт - ПРАЙМ. Ворошиловский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Ленинский районы Донецка частично обесточены, идут работы по восстановлению энергоснабжения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично обесточены Ворошиловский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Ленинский районы", – написал он в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что сейчас проводится работа по возобновлению энергоснабжения.

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общество , донецк