https://1prime.ru/20261029/donetsk-874755522.html
В Донецке частично обесточены пять районов
В Донецке частично обесточены пять районов - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Донецке частично обесточены пять районов
Ворошиловский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Ленинский районы Донецка частично обесточены, идут работы по восстановлению энергоснабжения, сообщил мэр... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:01+0300
2026-10-29T13:01+0300
2026-10-29T13:03+0300
общество
донецк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874755522.jpg?1793268183
ДОНЕЦК, 29 окт - ПРАЙМ. Ворошиловский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Ленинский районы Донецка частично обесточены, идут работы по восстановлению энергоснабжения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично обесточены Ворошиловский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Ленинский районы", – написал он в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что сейчас проводится работа по возобновлению энергоснабжения.
донецк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , донецк
В Донецке частично обесточены пять районов
Кулемзин: пять районов Донецка частично обесточены
ДОНЕЦК, 29 окт - ПРАЙМ. Ворошиловский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Ленинский районы Донецка частично обесточены, идут работы по восстановлению энергоснабжения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично обесточены Ворошиловский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Ленинский районы", – написал он в своем Telegram-канале.
Мэр отметил, что сейчас проводится работа по возобновлению энергоснабжения.