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Эксперты обсудили экспорт медицинских технологий

Эксперты обсудили экспорт медицинских технологий - 29.10.2026, ПРАЙМ

Эксперты обсудили экспорт медицинских технологий

Экспорт медицинских технологий, советский опыт в профилактической медицине и российско-египетский пилотный проект по диспансеризации обсудили эксперты в рамках... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T23:41+0300

2026-10-29T23:41+0300

2026-10-29T23:41+0300

технологии

промышленность

африка

куба

китай

андрей климов

ниц "курчатовский институт"

госдума

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Экспорт медицинских технологий, советский опыт в профилактической медицине и российско-египетский пилотный проект по диспансеризации обсудили эксперты в рамках экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. Как отметил на сессии "Платформенные подходы в поддержании здоровья наций" заместитель директора по биологии и генетике НИЦ "Курчатовский институт" Максим Патрушев, развитие технологий ускоряется сегодня практически во всех отраслях, в том числе в биотехнологиях. "Развивается такое направление, как синтетическая биология, то есть, когда мы уже по сути с вами учимся конструировать жизнь. И естественно, когда мы хотим создавать такого рода технологии, мы должны иметь какой-то ориентир. И здоровье нации здесь, безусловно, может и должно выступать такого рода ориентиром", - сказал Патрушев. Он подчеркнул, что Россия является технологической державой, которая активно экспортирует медицинские технологии. "Система народного здравоохранения, она в Советском Союзе была лучшей в мире. Потом ее заимствовали на Кубе, в Соединенных Штатах Америки, кстати сказать, в какой-то части - там много чего взяли из нашей плановой экономики, особенно в период Рузвельта - в Китае. Я могу много стран еще назвать, которые заимствовали многое из этого опыта", - рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов. С ним согласился директор Университетской клиники МНОИ МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Домашенко. "Советская медицина заложила, наверное, фундамент профилактической медицины во всем мире. И то, что сейчас называется диспансеризацией, по сути это новый современный взгляд на то, что было создано ранее, под современным IT-углом с использованием новой методологии", - отметил Домашенко. Он рассказал, что МНОИ МГУ выступил в роли научного партнера пилотного проекта по диспансеризации граждан Египта. Основой проекта стали, по его словам, такие важные составляющие, как платформенность, локализация под конкретного заказчика и масштабируемость. Так, например, для проекта была создана IT-платформа, которая собирала цифровые данные, полученные с разного медицинского оборудования, и была интегрирована с медицинской информационной системой. Более того, эксперты перевели анкеты для диспансеризации на арабский язык и адаптировали их с учетом локальных особенностей египетской системы здравоохранения. "Накапливая данные, мы можем и дальше и улучшать наши пилотные и уже и непилотные проекты, и делать их более адресными в рамках тех целей, которые мы ставим в той или иной стране или в той или иной группе людей", - объяснил Домашенко. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

африка

куба

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, промышленность, африка, куба, китай, андрей климов, ниц "курчатовский институт", госдума