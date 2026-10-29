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ЕС признал, что нынешний энергокризис оказался тяжелее кризиса 2022 года
ЕС признал, что нынешний энергокризис оказался тяжелее кризиса 2022 года - 29.10.2026, ПРАЙМ
ЕС признал, что нынешний энергокризис оказался тяжелее кризиса 2022 года
Нынешний энергетический кризис в Евросоюзе по ряду параметров оказался тяжелее кризиса 2022 года, поскольку затронул не только газ, но и нефть с... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T12:36+0300
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энергетика
нефть
газ
ес
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Нынешний энергетический кризис в Евросоюзе по ряду параметров оказался тяжелее кризиса 2022 года, поскольку затронул не только газ, но и нефть с нефтепродуктами, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. "Сейчас мы лучше подготовлены к этому кризису, чем в 2022 году: мы сократили потребление газа на 18% и диверсифицировали поставки. Но, с другой стороны, нынешний кризис также хуже, поскольку он затрагивает нефть и нефтепродукты", - сказал Йоргенсен. Он добавил, что ЕС не ожидает кризиса безопасности поставок, однако высокие цены создают серьезную нагрузку на граждан и предприятия.
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нефть, газ, ес
Энергетика, Нефть, Газ, ЕС
ЕС признал, что нынешний энергокризис оказался тяжелее кризиса 2022 года
Йоргенсен: нынешний энергетический кризис в ЕС оказался тяжелее кризиса 2022 года
БРЮССЕЛЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Нынешний энергетический кризис в Евросоюзе по ряду параметров оказался тяжелее кризиса 2022 года, поскольку затронул не только газ, но и нефть с нефтепродуктами, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
"Сейчас мы лучше подготовлены к этому кризису, чем в 2022 году: мы сократили потребление газа на 18% и диверсифицировали поставки. Но, с другой стороны, нынешний кризис также хуже, поскольку он затрагивает нефть и нефтепродукты", - сказал Йоргенсен.
Он добавил, что ЕС не ожидает кризиса безопасности поставок, однако высокие цены создают серьезную нагрузку на граждан и предприятия.