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ExxonMobil и Chevron отменили поездки на нефтегазовую выставку в ОАЭ

ExxonMobil и Chevron отменили поездки на нефтегазовую выставку в ОАЭ - 29.10.2026, ПРАЙМ

ExxonMobil и Chevron отменили поездки на нефтегазовую выставку в ОАЭ

Американские энергетические компании ExxonMobil и Chevron отменили поездки своих руководителей на нефтегазовую выставку ADIPEC в Объединенных Арабских Эмиратах... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T22:16+0300

2026-10-29T22:16+0300

2026-10-29T22:16+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Американские энергетические компании ExxonMobil и Chevron отменили поездки своих руководителей на нефтегазовую выставку ADIPEC в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Американские нефтяные компании ExxonMobil и Chevron отменили планы поездки своих руководителей на крупнейшую нефтяную выставку (ADIPEC - ред.) в Объединенных Арабских Эмиратах, которая состоится на следующей неделе, сославшись на соображения безопасности", - пишет Рейтер. Агентство отметило, что со стороны ExxonMobil участвовать в мероприятии должен был генеральный директор компании Даррен Вудс (​Darren ​Woods), тогда как Chevron была бы представлена президентом ее подразделения по разведке и добыче Клэем Неффом (Clay ‌Neff). ExxonMobil и Chevron отказались дать агентству комментарии о ситуации. ExxonMobil образована в 1999 году после слияния компаний Exxon и Mobil. Работает более чем в 56 странах. Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.

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нефть, оаэ, сша, chevron, exxon