https://1prime.ru/20261029/exxonmobil-874787798.html
ExxonMobil и Chevron отменили поездки на нефтегазовую выставку в ОАЭ
ExxonMobil и Chevron отменили поездки на нефтегазовую выставку в ОАЭ - 29.10.2026, ПРАЙМ
ExxonMobil и Chevron отменили поездки на нефтегазовую выставку в ОАЭ
Американские энергетические компании ExxonMobil и Chevron отменили поездки своих руководителей на нефтегазовую выставку ADIPEC в Объединенных Арабских Эмиратах... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T22:16+0300
2026-10-29T22:16+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Американские энергетические компании ExxonMobil и Chevron отменили поездки своих руководителей на нефтегазовую выставку ADIPEC в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Американские нефтяные компании ExxonMobil и Chevron отменили планы поездки своих руководителей на крупнейшую нефтяную выставку (ADIPEC - ред.) в Объединенных Арабских Эмиратах, которая состоится на следующей неделе, сославшись на соображения безопасности", - пишет Рейтер.
Агентство отметило, что со стороны ExxonMobil участвовать в мероприятии должен был генеральный директор компании Даррен Вудс (Darren Woods), тогда как Chevron была бы представлена президентом ее подразделения по разведке и добыче Клэем Неффом (Clay Neff).
ExxonMobil и Chevron отказались дать агентству комментарии о ситуации.
ExxonMobil образована в 1999 году после слияния компаний Exxon и Mobil. Работает более чем в 56 странах.
Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.
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нефть, оаэ, сша, chevron, exxon
Нефть, ОАЭ, США, Chevron, Exxon
ExxonMobil и Chevron отменили поездки на нефтегазовую выставку в ОАЭ
ExxonMobil и Chevron отменили поездки на нефтегазовую выставку ADIPEC в ОАЭ
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Американские энергетические компании ExxonMobil и Chevron отменили поездки своих руководителей на нефтегазовую выставку ADIPEC в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Американские нефтяные компании ExxonMobil и Chevron отменили планы поездки своих руководителей на крупнейшую нефтяную выставку (ADIPEC - ред.) в Объединенных Арабских Эмиратах, которая состоится на следующей неделе, сославшись на соображения безопасности", - пишет Рейтер.
Агентство отметило, что со стороны ExxonMobil участвовать в мероприятии должен был генеральный директор компании Даррен Вудс (Darren Woods), тогда как Chevron была бы представлена президентом ее подразделения по разведке и добыче Клэем Неффом (Clay Neff).
ExxonMobil и Chevron отказались дать агентству комментарии о ситуации.
ExxonMobil образована в 1999 году после слияния компаний Exxon и Mobil. Работает более чем в 56 странах.
Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.