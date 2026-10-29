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Госдума не устанавливает тарифы на услуги ЖКХ, заявил Володин

Госдума не устанавливает тарифы на услуги ЖКХ, заявил Володин - 29.10.2026, ПРАЙМ

Госдума не устанавливает тарифы на услуги ЖКХ, заявил Володин

Госдума не устанавливает тарифы на услуги ЖКХ, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T15:10+0300

2026-10-29T15:10+0300

2026-10-29T15:10+0300

вячеслав володин

антон силуанов

борис ковальчук

госдума

счетная палата

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума не устанавливает тарифы на услуги ЖКХ, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Госдума в четверг рассматривает в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также пакет документов к нему. В обсуждении принимают участие вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Счетной палаты РФ Борис Ковальчук. "Спасибо, Максим Анатольевич (Топилин, глава комитета Госдумы по экономической политике - ред.), и спасибо за то, что вы уделили отдельное внимание вопросам тарифообразования. Потому что сложилось такое мнение, что тарифы устанавливает Государственная дума. Это не так", - сказал Володин в ходе пленарного заседания ГД. Он подчеркнул, что депутаты Госдумы принимают федеральный бюджет, где представлены прогнозы социально-экономического развития России. "В данном случае мы будем принимать прогноз на 2027-2028-2029 год. И правительство Российской Федерации в рамках (своего - ред.) прогноза устанавливает обоснованный рост тарифов в 11% на 2027 год, на 2028-й - 8,6%, на 2029 год - 7,6%. И это должно быть ориентиром для регионов", - добавил председатель Госдумы. Володин напомнил, что ранее Госдума наделила ФАС России дополнительными полномочиями в сфере тарифообразования, а также сделала необходимые шаги для того, чтобы навести порядок в этом направлении.

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вячеслав володин, антон силуанов, борис ковальчук, госдума, счетная палата