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Госдума не устанавливает тарифы на услуги ЖКХ, заявил Володин - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Госдума не устанавливает тарифы на услуги ЖКХ, заявил Володин
Госдума не устанавливает тарифы на услуги ЖКХ, заявил Володин - 29.10.2026, ПРАЙМ
Госдума не устанавливает тарифы на услуги ЖКХ, заявил Володин
Госдума не устанавливает тарифы на услуги ЖКХ, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:10+0300
2026-10-29T15:10+0300
вячеслав володин
антон силуанов
борис ковальчук
госдума
счетная палата
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума не устанавливает тарифы на услуги ЖКХ, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Госдума в четверг рассматривает в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также пакет документов к нему. В обсуждении принимают участие вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Счетной палаты РФ Борис Ковальчук. "Спасибо, Максим Анатольевич (Топилин, глава комитета Госдумы по экономической политике - ред.), и спасибо за то, что вы уделили отдельное внимание вопросам тарифообразования. Потому что сложилось такое мнение, что тарифы устанавливает Государственная дума. Это не так", - сказал Володин в ходе пленарного заседания ГД. Он подчеркнул, что депутаты Госдумы принимают федеральный бюджет, где представлены прогнозы социально-экономического развития России. "В данном случае мы будем принимать прогноз на 2027-2028-2029 год. И правительство Российской Федерации в рамках (своего - ред.) прогноза устанавливает обоснованный рост тарифов в 11% на 2027 год, на 2028-й - 8,6%, на 2029 год - 7,6%. И это должно быть ориентиром для регионов", - добавил председатель Госдумы. Володин напомнил, что ранее Госдума наделила ФАС России дополнительными полномочиями в сфере тарифообразования, а также сделала необходимые шаги для того, чтобы навести порядок в этом направлении.
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вячеслав володин, антон силуанов, борис ковальчук, госдума, счетная палата
Вячеслав Володин, Антон Силуанов, Борис Ковальчук, Госдума, Счетная палата
15:10 29.10.2026
 
Госдума не устанавливает тарифы на услуги ЖКХ, заявил Володин

Председатель Госдумы Володин: Госдума не устанавливает тарифы на услуги ЖКХ

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума не устанавливает тарифы на услуги ЖКХ, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума в четверг рассматривает в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также пакет документов к нему. В обсуждении принимают участие вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.
"Спасибо, Максим Анатольевич (Топилин, глава комитета Госдумы по экономической политике - ред.), и спасибо за то, что вы уделили отдельное внимание вопросам тарифообразования. Потому что сложилось такое мнение, что тарифы устанавливает Государственная дума. Это не так", - сказал Володин в ходе пленарного заседания ГД.
Он подчеркнул, что депутаты Госдумы принимают федеральный бюджет, где представлены прогнозы социально-экономического развития России.
"В данном случае мы будем принимать прогноз на 2027-2028-2029 год. И правительство Российской Федерации в рамках (своего - ред.) прогноза устанавливает обоснованный рост тарифов в 11% на 2027 год, на 2028-й - 8,6%, на 2029 год - 7,6%. И это должно быть ориентиром для регионов", - добавил председатель Госдумы.
Володин напомнил, что ранее Госдума наделила ФАС России дополнительными полномочиями в сфере тарифообразования, а также сделала необходимые шаги для того, чтобы навести порядок в этом направлении.
 
Вячеслав ВолодинАнтон СилуановБорис КовальчукГосдумаСчетная палата
 
 
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