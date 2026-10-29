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Робот Грин встретил президента Кении с приветственной речью в СберСити
Робот Грин встретил президента Кении с приветственной речью в СберСити - 29.10.2026, ПРАЙМ
Робот Грин встретил президента Кении с приветственной речью в СберСити
Робот Грин встретил с приветственной речью президента Кении Уильяма Руто во время его визита в строящийся на западе Москвы смарт-район "СберСити", сообщает... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T19:05+0300
2026-10-29T19:05+0300
2026-10-29T19:05+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Робот Грин встретил с приветственной речью президента Кении Уильяма Руто во время его визита в строящийся на западе Москвы смарт-район "СберСити", сообщает пресс-служба Сбербанка.
"В рамках международного саммита Россия-Африка президент Кении Уильям Руто в сопровождении президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа посетил строящийся смарт-район СберСити на западе Москвы. Встретил гостей умного района с приветственной речью Грин", - говорится в пресс-релизе.
Грин - первый антропоморфный робот Сбербанка, который был разработан и собран инженерами банка, чтобы стать универсальным помощником человека. В ноябре прошлого года робот Грин исполнил для президента России выученный танец.
В ходе встречи участники познакомились с новейшими разработками Сбербанка в сфере цифровизации, искусственного интеллекта, а также современными подходами к созданию качественной урбанизированной среды, развитию систем жизнеобеспечения городов и энергетики.
Также президент выразил благодарность Сбербанку за готовность к сотрудничеству с Кенией в сфере использования ИИ для развития здравоохранения и образования, а также выстраивания системы предоставления госуслуг.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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кения, москва, герман греф, сбербанк
Кения, МОСКВА, Герман Греф, Сбербанк
Робот Грин встретил президента Кении с приветственной речью в СберСити
Робот Грин встретил президента Кении Руто с приветственной речью на западе Москвы
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Робот Грин встретил с приветственной речью президента Кении Уильяма Руто во время его визита в строящийся на западе Москвы смарт-район "СберСити", сообщает пресс-служба Сбербанка.
"В рамках международного саммита Россия-Африка президент Кении Уильям Руто в сопровождении президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа посетил строящийся смарт-район СберСити на западе Москвы. Встретил гостей умного района с приветственной речью Грин", - говорится в пресс-релизе.
Грин - первый антропоморфный робот Сбербанка, который был разработан и собран инженерами банка, чтобы стать универсальным помощником человека. В ноябре прошлого года робот Грин исполнил для президента России выученный танец.
В ходе встречи участники познакомились с новейшими разработками Сбербанка в сфере цифровизации, искусственного интеллекта, а также современными подходами к созданию качественной урбанизированной среды, развитию систем жизнеобеспечения городов и энергетики.
Также президент выразил благодарность Сбербанку за готовность к сотрудничеству с Кенией в сфере использования ИИ для развития здравоохранения и образования, а также выстраивания системы предоставления госуслуг.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.