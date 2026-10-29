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Робот Грин встретил президента Кении с приветственной речью в СберСити

Робот Грин встретил президента Кении с приветственной речью в СберСити - 29.10.2026, ПРАЙМ

Робот Грин встретил президента Кении с приветственной речью в СберСити

Робот Грин встретил с приветственной речью президента Кении Уильяма Руто во время его визита в строящийся на западе Москвы смарт-район "СберСити", сообщает... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T19:05+0300

2026-10-29T19:05+0300

2026-10-29T19:05+0300

кения

москва

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Робот Грин встретил с приветственной речью президента Кении Уильяма Руто во время его визита в строящийся на западе Москвы смарт-район "СберСити", сообщает пресс-служба Сбербанка. "В рамках международного саммита Россия-Африка президент Кении Уильям Руто в сопровождении президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа посетил строящийся смарт-район СберСити на западе Москвы. Встретил гостей умного района с приветственной речью Грин", - говорится в пресс-релизе. Грин - первый антропоморфный робот Сбербанка, который был разработан и собран инженерами банка, чтобы стать универсальным помощником человека. В ноябре прошлого года робот Грин исполнил для президента России выученный танец. В ходе встречи участники познакомились с новейшими разработками Сбербанка в сфере цифровизации, искусственного интеллекта, а также современными подходами к созданию качественной урбанизированной среды, развитию систем жизнеобеспечения городов и энергетики. Также президент выразил благодарность Сбербанку за готовность к сотрудничеству с Кенией в сфере использования ИИ для развития здравоохранения и образования, а также выстраивания системы предоставления госуслуг. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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кения, москва, герман греф, сбербанк