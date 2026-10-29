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В двух районах Киева ввели экстренные отключения света

В двух районах Киева ввели экстренные отключения света - 29.10.2026, ПРАЙМ

В двух районах Киева ввели экстренные отключения света

Жители частей Голосеевского и Соломенского районов Киева остались без электричества, сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T10:28+0300

2026-10-29T10:28+0300

2026-10-29T10:36+0300

киев

укрэнерго

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Жители частей Голосеевского и Соломенского районов Киева остались без электричества, сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК. "Киев: по команде "Укрэнерго" введены экстренные отключения в части Голосеевского и Соломенского районов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании. ДТЭК также напомнили, что во время экстренных блэкаутов графики почасовых отключений не действуют.

киев

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киев, укрэнерго