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В двух районах Киева ввели экстренные отключения света
В двух районах Киева ввели экстренные отключения света - 29.10.2026, ПРАЙМ
В двух районах Киева ввели экстренные отключения света
Жители частей Голосеевского и Соломенского районов Киева остались без электричества, сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T10:28+0300
2026-10-29T10:28+0300
2026-10-29T10:36+0300
киев
укрэнерго
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874741957.jpg?1793259363
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Жители частей Голосеевского и Соломенского районов Киева остались без электричества, сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК. "Киев: по команде "Укрэнерго" введены экстренные отключения в части Голосеевского и Соломенского районов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании. ДТЭК также напомнили, что во время экстренных блэкаутов графики почасовых отключений не действуют.
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киев, укрэнерго
В двух районах Киева ввели экстренные отключения света
Жители частей Голосеевского и Соломенского районов Киева остались без электричества
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Жители частей Голосеевского и Соломенского районов Киева остались без электричества, сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК.
"Киев: по команде "Укрэнерго" введены экстренные отключения в части Голосеевского и Соломенского районов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.
ДТЭК также напомнили, что во время экстренных блэкаутов графики почасовых отключений не действуют.