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Минфин считает нецелесообразным менять налогообложение нефтегазовой отрасли

Минфин считает нецелесообразным менять налогообложение нефтегазовой отрасли - 29.10.2026, ПРАЙМ

Минфин считает нецелесообразным менять налогообложение нефтегазовой отрасли

Минфин РФ считает нецелесообразным менять налогообложение нефтегазовой отрасли, учитывая, что компании в сжатые сроки ведут работу по восстановлению... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T19:24+0300

2026-10-29T19:24+0300

2026-10-29T19:24+0300

нефть

алексей сазанов

минфин рф

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ считает нецелесообразным менять налогообложение нефтегазовой отрасли, учитывая, что компании в сжатые сроки ведут работу по восстановлению нефтеперерабатывающих заводов, заявил статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов. "В настоящее время наши нефтяные компании в очень сжатые сроки устраняют тот урон, который причиняется их НПЗ, и обеспечивают Россию, наших потребителей нефтепродуктами. В этих условиях мы полагаем, что трогать налогообложение нефтегазовой отрасли не имеет смысла и надо дать спокойно компаниям отрасли работать и выполнять ту государственную функцию, которую они сейчас успешно выполняют", - сказал Сазанов, выступая в четверг в Госдуме. Он подчеркнул, что уже сейчас уровень налоговой нагрузки в нефтяной отрасли больше, чем в любой другой отрасли РФ.

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нефть, алексей сазанов, минфин рф, нпз, госдума