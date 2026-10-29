https://1prime.ru/20261029/minfin-874778653.html
Минфин считает нецелесообразным менять налогообложение нефтегазовой отрасли
Минфин считает нецелесообразным менять налогообложение нефтегазовой отрасли - 29.10.2026, ПРАЙМ
Минфин считает нецелесообразным менять налогообложение нефтегазовой отрасли
Минфин РФ считает нецелесообразным менять налогообложение нефтегазовой отрасли, учитывая, что компании в сжатые сроки ведут работу по восстановлению... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T19:24+0300
2026-10-29T19:24+0300
2026-10-29T19:24+0300
нефть
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ считает нецелесообразным менять налогообложение нефтегазовой отрасли, учитывая, что компании в сжатые сроки ведут работу по восстановлению нефтеперерабатывающих заводов, заявил статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов. "В настоящее время наши нефтяные компании в очень сжатые сроки устраняют тот урон, который причиняется их НПЗ, и обеспечивают Россию, наших потребителей нефтепродуктами. В этих условиях мы полагаем, что трогать налогообложение нефтегазовой отрасли не имеет смысла и надо дать спокойно компаниям отрасли работать и выполнять ту государственную функцию, которую они сейчас успешно выполняют", - сказал Сазанов, выступая в четверг в Госдуме. Он подчеркнул, что уже сейчас уровень налоговой нагрузки в нефтяной отрасли больше, чем в любой другой отрасли РФ.
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нефть, алексей сазанов, минфин рф, нпз, госдума
Нефть, Алексей Сазанов, Минфин РФ, НПЗ, Госдума
Минфин считает нецелесообразным менять налогообложение нефтегазовой отрасли
Минфин: менять налогообложение нефтегазовой отрасли нецелесообразно