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Nordwind запускает прямые рейсы по маршруту Казань — Фергана - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Nordwind запускает прямые рейсы по маршруту Казань — Фергана
Nordwind запускает прямые рейсы по маршруту Казань — Фергана - 29.10.2026, ПРАЙМ
Nordwind запускает прямые рейсы по маршруту Казань — Фергана
Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") с 25 ноября запускает прямые рейсы по маршруту Казань - Фергана в рамках расширения полетной программы в Узбекистан,... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T14:29+0300
2026-10-29T14:29+0300
бизнес
россия
казань
узбекистан
москва
nordwind
airbus a321
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") с 25 ноября запускает прямые рейсы по маршруту Казань - Фергана в рамках расширения полетной программы в Узбекистан, сообщил перевозчик. "В осенне-зимнем расписании авиакомпания продолжает расширять программу полетов в республику и запускает прямые рейсы по маршруту Казань – Фергана. С 25 ноября, один раз в неделю", - говорится в сообщении. Отмечается, что полеты будут выполняться на самолетах Airbus A321, время в пути составит 3 часа 30 минут. Также пассажирам станут доступны полеты в Фергану из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Калининграда, Иркутска и Уфы с пересадкой в Казани. "С летнего сезона Nordwind осуществляет рейсы из столицы Татарстана в крупнейшие туристические дестинации Узбекистана - Ташкент, Самарканд и Наманган", - добавили в авиакомпании.
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бизнес, россия, казань, узбекистан, москва, nordwind, airbus a321
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАНЬ, УЗБЕКИСТАН, МОСКВА, Nordwind, Airbus A321
14:29 29.10.2026
 
Nordwind запускает прямые рейсы по маршруту Казань — Фергана

Nordwind с 25 ноября запускает прямые рейсы по маршруту Казань — Фергана

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") с 25 ноября запускает прямые рейсы по маршруту Казань - Фергана в рамках расширения полетной программы в Узбекистан, сообщил перевозчик.
"В осенне-зимнем расписании авиакомпания продолжает расширять программу полетов в республику и запускает прямые рейсы по маршруту Казань – Фергана. С 25 ноября, один раз в неделю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полеты будут выполняться на самолетах Airbus A321, время в пути составит 3 часа 30 минут.
Также пассажирам станут доступны полеты в Фергану из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Калининграда, Иркутска и Уфы с пересадкой в Казани.
"С летнего сезона Nordwind осуществляет рейсы из столицы Татарстана в крупнейшие туристические дестинации Узбекистана - Ташкент, Самарканд и Наманган", - добавили в авиакомпании.
 
БизнесРОССИЯКАЗАНЬУЗБЕКИСТАНМОСКВАNordwindAirbus A321
 
 
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