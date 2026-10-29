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Nordwind запускает прямые рейсы по маршруту Казань — Фергана
Nordwind запускает прямые рейсы по маршруту Казань — Фергана - 29.10.2026, ПРАЙМ
Nordwind запускает прямые рейсы по маршруту Казань — Фергана
Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") с 25 ноября запускает прямые рейсы по маршруту Казань - Фергана в рамках расширения полетной программы в Узбекистан,... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T14:29+0300
2026-10-29T14:29+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") с 25 ноября запускает прямые рейсы по маршруту Казань - Фергана в рамках расширения полетной программы в Узбекистан, сообщил перевозчик. "В осенне-зимнем расписании авиакомпания продолжает расширять программу полетов в республику и запускает прямые рейсы по маршруту Казань – Фергана. С 25 ноября, один раз в неделю", - говорится в сообщении. Отмечается, что полеты будут выполняться на самолетах Airbus A321, время в пути составит 3 часа 30 минут. Также пассажирам станут доступны полеты в Фергану из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Калининграда, Иркутска и Уфы с пересадкой в Казани. "С летнего сезона Nordwind осуществляет рейсы из столицы Татарстана в крупнейшие туристические дестинации Узбекистана - Ташкент, Самарканд и Наманган", - добавили в авиакомпании.
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Nordwind запускает прямые рейсы по маршруту Казань — Фергана
Nordwind с 25 ноября запускает прямые рейсы по маршруту Казань — Фергана