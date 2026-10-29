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НССА с начала года доставила в больницы свыше десяти тысяч пациентов

НССА с начала года доставила в больницы свыше десяти тысяч пациентов - 29.10.2026, ПРАЙМ

НССА с начала года доставила в больницы свыше десяти тысяч пациентов

Национальная служба санитарной авиации (НССА, входит в "Ростех") совместно с медиками с начала 2026 года выполнила более 8 тысяч эвакуаций и доставила в... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T07:18+0300

2026-10-29T07:18+0300

2026-10-29T07:18+0300

бизнес

общество

приморье

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Национальная служба санитарной авиации (НССА, входит в "Ростех") совместно с медиками с начала 2026 года выполнила более 8 тысяч эвакуаций и доставила в больницы свыше 10 тысяч пациентов, рассказали РИА Новости в "Ростехе". "С начала 2026 года пилоты нашей Национальной службы санитарной авиации совместно с медиками выполнили более 8 тысяч эвакуаций и доставили в больницы свыше 10 тысяч пациентов из более чем 50 регионов России", - говорится в сообщении. Больше всего было спасено пациентов с острыми сердечно-сосудистыми заболевания (свыше 5 тысяч человек), около 2,5 тысяч человек - с тяжелыми травмами и ранениями, добавили в "Ростехе". "Особое место в работе службы занимает помощь детям и будущим мамам. С начала года НССА эвакуировала около 2 тысяч юных пациентов, включая более 300 младенцев до года, а также свыше 550 беременных женщин и молодых мам", - отметили в госкорпорации. Вертолеты НССА оснащены всем необходимым для оказания медицинской помощи прямо в воздухе. Иногда это позволяет врачам не только спасать жизни, но и помогать новым появляться на свет. "Так, в Приморье во время экстренной транспортировки женщины на 33-й неделе беременности роды начались прямо в воздухе. Врачи регионального перинатального центра приняли их на борту Ми-8, следовавшего из Лесозаводска во Владивосток. На свет появился здоровый мальчик", – рассказали в "Ростехе".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , приморье, владивосток, ростех