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НССА с начала года доставила в больницы свыше десяти тысяч пациентов
НССА с начала года доставила в больницы свыше десяти тысяч пациентов - 29.10.2026, ПРАЙМ
НССА с начала года доставила в больницы свыше десяти тысяч пациентов
Национальная служба санитарной авиации (НССА, входит в "Ростех") совместно с медиками с начала 2026 года выполнила более 8 тысяч эвакуаций и доставила в... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T07:18+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Национальная служба санитарной авиации (НССА, входит в "Ростех") совместно с медиками с начала 2026 года выполнила более 8 тысяч эвакуаций и доставила в больницы свыше 10 тысяч пациентов, рассказали РИА Новости в "Ростехе".
"С начала 2026 года пилоты нашей Национальной службы санитарной авиации совместно с медиками выполнили более 8 тысяч эвакуаций и доставили в больницы свыше 10 тысяч пациентов из более чем 50 регионов России", - говорится в сообщении.
Больше всего было спасено пациентов с острыми сердечно-сосудистыми заболевания (свыше 5 тысяч человек), около 2,5 тысяч человек - с тяжелыми травмами и ранениями, добавили в "Ростехе".
"Особое место в работе службы занимает помощь детям и будущим мамам. С начала года НССА эвакуировала около 2 тысяч юных пациентов, включая более 300 младенцев до года, а также свыше 550 беременных женщин и молодых мам", - отметили в госкорпорации.
Вертолеты НССА оснащены всем необходимым для оказания медицинской помощи прямо в воздухе. Иногда это позволяет врачам не только спасать жизни, но и помогать новым появляться на свет.
"Так, в Приморье во время экстренной транспортировки женщины на 33-й неделе беременности роды начались прямо в воздухе. Врачи регионального перинатального центра приняли их на борту Ми-8, следовавшего из Лесозаводска во Владивосток. На свет появился здоровый мальчик", – рассказали в "Ростехе".
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бизнес, общество , приморье, владивосток, ростех
Бизнес, Общество , Приморье, Владивосток, Ростех
НССА с начала года доставила в больницы свыше десяти тысяч пациентов
"Ростех": НССА с начала года доставила в больницы свыше десяти тысяч пациентов
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Национальная служба санитарной авиации (НССА, входит в "Ростех") совместно с медиками с начала 2026 года выполнила более 8 тысяч эвакуаций и доставила в больницы свыше 10 тысяч пациентов, рассказали РИА Новости в "Ростехе".
"С начала 2026 года пилоты нашей Национальной службы санитарной авиации совместно с медиками выполнили более 8 тысяч эвакуаций и доставили в больницы свыше 10 тысяч пациентов из более чем 50 регионов России", - говорится в сообщении.
Больше всего было спасено пациентов с острыми сердечно-сосудистыми заболевания (свыше 5 тысяч человек), около 2,5 тысяч человек - с тяжелыми травмами и ранениями, добавили в "Ростехе".
"Особое место в работе службы занимает помощь детям и будущим мамам. С начала года НССА эвакуировала около 2 тысяч юных пациентов, включая более 300 младенцев до года, а также свыше 550 беременных женщин и молодых мам", - отметили в госкорпорации.
Вертолеты НССА оснащены всем необходимым для оказания медицинской помощи прямо в воздухе. Иногда это позволяет врачам не только спасать жизни, но и помогать новым появляться на свет.
"Так, в Приморье во время экстренной транспортировки женщины на 33-й неделе беременности роды начались прямо в воздухе. Врачи регионального перинатального центра приняли их на борту Ми-8, следовавшего из Лесозаводска во Владивосток. На свет появился здоровый мальчик", – рассказали в "Ростехе".