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В трех районах Киевской области ввели экстренные отключения электричества

В трех районах Киевской области ввели экстренные отключения электричества - 29.10.2026, ПРАЙМ

В трех районах Киевской области ввели экстренные отключения электричества

Экстренные отключения электроэнергии введены в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области, сообщает киевская областная военная... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T10:50+0300

2026-10-29T10:50+0300

2026-10-29T10:50+0300

киевская область

киев

укрэнерго

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Экстренные отключения электроэнергии введены в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области, сообщает киевская областная военная администрация. "По решению "Укрэнерго" введены экстренные отключения в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов (Киевской области - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Региональные власти также упомянули, что длительность таких экстренных отключений может варьироваться, на данный момент невозможно сказать, когда в них пропадет необходимость. Стабилизационные и почасовые графики отключения света в указанных регионах не действуют. Ранее украинская энергокомпания ДТЭК сообщила об экстренных отключениях электроэнергии в Голосеевском и Соломенском районах Киева.

киевская область

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киевская область, киев, укрэнерго