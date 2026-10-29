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В трех районах Киевской области ввели экстренные отключения электричества - 29.10.2026, ПРАЙМ
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В трех районах Киевской области ввели экстренные отключения электричества
В трех районах Киевской области ввели экстренные отключения электричества - 29.10.2026, ПРАЙМ
В трех районах Киевской области ввели экстренные отключения электричества
Экстренные отключения электроэнергии введены в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области, сообщает киевская областная военная... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T10:50+0300
2026-10-29T10:50+0300
киевская область
киев
укрэнерго
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Экстренные отключения электроэнергии введены в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области, сообщает киевская областная военная администрация. "По решению "Укрэнерго" введены экстренные отключения в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов (Киевской области - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Региональные власти также упомянули, что длительность таких экстренных отключений может варьироваться, на данный момент невозможно сказать, когда в них пропадет необходимость. Стабилизационные и почасовые графики отключения света в указанных регионах не действуют. Ранее украинская энергокомпания ДТЭК сообщила об экстренных отключениях электроэнергии в Голосеевском и Соломенском районах Киева.
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киевская область, киев, укрэнерго
Киевская область, Киев, Укрэнерго
10:50 29.10.2026
 
В трех районах Киевской области ввели экстренные отключения электричества

В трех районах Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Экстренные отключения электроэнергии введены в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области, сообщает киевская областная военная администрация.
"По решению "Укрэнерго" введены экстренные отключения в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов (Киевской области - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Региональные власти также упомянули, что длительность таких экстренных отключений может варьироваться, на данный момент невозможно сказать, когда в них пропадет необходимость. Стабилизационные и почасовые графики отключения света в указанных регионах не действуют.
Ранее украинская энергокомпания ДТЭК сообщила об экстренных отключениях электроэнергии в Голосеевском и Соломенском районах Киева.
 
Киевская областьКиевУкрэнерго
 
 
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