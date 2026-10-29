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Уличные парковки в Москве будут бесплатными в День народного единства
Уличные парковки в Москве будут бесплатными в День народного единства - 29.10.2026, ПРАЙМ
Уличные парковки в Москве будут бесплатными в День народного единства
Уличные парковки в Москве будут бесплатными в День народного единства, 4 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:02+0300
2026-10-29T11:02+0300
2026-10-29T11:02+0300
общество
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сергей собянин
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Уличные парковки в Москве будут бесплатными в День народного единства, 4 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В День народного единства уличные парковки будут бесплатными", - написал он в своем канале на платформе "Макс". Глава города отметил, что припарковать автомобиль без оплаты можно будет на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа. "Парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам", - заключил Собянин.
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общество , москва, сергей собянин, авто
Общество , МОСКВА, Сергей Собянин, Авто
Уличные парковки в Москве будут бесплатными в День народного единства
Собянин: уличные парковки в Москве будут бесплатными в День народного единства
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Уличные парковки в Москве будут бесплатными в День народного единства, 4 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В День народного единства уличные парковки будут бесплатными", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Глава города отметил, что припарковать автомобиль без оплаты можно будет на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа.
"Парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам", - заключил Собянин.