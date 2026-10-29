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Уличные парковки в Москве будут бесплатными в День народного единства

Уличные парковки в Москве будут бесплатными в День народного единства - 29.10.2026, ПРАЙМ

Уличные парковки в Москве будут бесплатными в День народного единства

Уличные парковки в Москве будут бесплатными в День народного единства, 4 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:02+0300

2026-10-29T11:02+0300

2026-10-29T11:02+0300

общество

москва

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Уличные парковки в Москве будут бесплатными в День народного единства, 4 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В День народного единства уличные парковки будут бесплатными", - написал он в своем канале на платформе "Макс". Глава города отметил, что припарковать автомобиль без оплаты можно будет на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа. "Парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам", - заключил Собянин.

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