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АТОР не зафиксировал существенных проблем с отдыхом россиян на Пхукете

АТОР не зафиксировал существенных проблем с отдыхом россиян на Пхукете - 29.10.2026, ПРАЙМ

АТОР не зафиксировал существенных проблем с отдыхом россиян на Пхукете

Существенных проблем с отдыхом российских туристов из-за ливней на Пхукете в настоящее время нет, предупреждение о красном уровне опасности касается в первую... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:16+0300

2026-10-29T12:16+0300

2026-10-29T12:19+0300

туризм

бизнес

пхукет

таиланд

бангкок

атор

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Существенных проблем с отдыхом российских туристов из-за ливней на Пхукете в настоящее время нет, предупреждение о красном уровне опасности касается в первую очередь местных жителей в конкретном районе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). В понедельник в результате наводнения на фоне сильных дождей на Пхукете оказались повреждены здания и автомобили в одном из кварталов района пляжа Патонг, позднее власти Пхукета предупредили об очередной угрозе наводнения. По данным АТОР, утром в четверг был объявлен красный уровень опасности для жителей и бизнеса вдоль канала Банг-Яй в Пхукет-Сити из-за проливных дождей и сильного притока воды из соседних районов, из-за чего уровень в канале резко поднялся. Власти призвали людей, живущих у канала, срочно перенести электроприборы и ценные вещи на верхние этажи. "Предупреждение касается в первую очередь местных жителей и владельцев бизнеса в конкретном районе вдоль канала. В настоящее время существенных проблем у российских туристов на отдыхе на Пхукете нет, и паниковать не стоит", - сообщили в АТОР. Там отметили необходимость следить за официальными предупреждениями: уровень опасности может меняться, поэтому нужно проверять сообщения от отеля и местных властей. В ассоциации также рекомендовали оценивать дорожную обстановку перед поездкой и не пытаться проехать через явно затопленные участки, особенно на мотоциклах или низких автомобилях. Кроме того, туристам рекомендуется уточнять статус экскурсий. "Морские прогулки и поездки на лодках могут быть ограничены из-за высоких волн (высота волн в Андаманском море может превышать 2 метра). Туроператоры остаются на связи с туристами", - подчеркнули в АТОР. Сезонные ливни и наводнения в Таиланде ежегодно усиливаются в последние месяцы и недели сезона дождей, однако в 2026 году ливни и их последствия затронули больше территорий, чем в предыдущие годы, и сильному подтоплению подверглась даже столица страны Бангкок впервые с катастрофического наводнения 2011 года. Однако к концу октября в большинстве затронутых наводнениями районов страны, в основном на севере, северо-востоке и в центре страны, ливни стали значительно реже и наводнения прекратились.

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туризм, бизнес, пхукет, таиланд, бангкок, атор