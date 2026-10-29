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Azur Air в зимнем сезоне запланировала рейсы на Пхукет из 13 городов России

Azur Air в зимнем сезоне запланировала рейсы на Пхукет из 13 городов России - 29.10.2026, ПРАЙМ

Azur Air в зимнем сезоне запланировала рейсы на Пхукет из 13 городов России

Авиакомпания Azur Air в зимнем сезоне 2026-2027 запланировала рейсы на Пхукет из 13 городов России, сообщил перевозчик. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T13:47+0300

2026-10-29T13:47+0300

2026-10-29T13:47+0300

бизнес

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екатеринбург

москва

azur air

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air в зимнем сезоне 2026-2027 запланировала рейсы на Пхукет из 13 городов России, сообщил перевозчик. "Авиакомпания Azur Air в зимнем сезоне 2026/2027 планирует выполнять прямые чартерные рейсы на остров Пхукет из 13 городов России", - говорится в сообщении. Полетная программа на Пхукет стартует 1 ноября рейсом из Казани, после этого начнутся полеты из Екатеринбурга, Москвы, Тюмени, Красноярска, Минеральных Вод, Новосибирска, Омска, Самары, Сургута, Уфы и Челябинска. Последним запустят рейс из Перми - это случится 1 декабря. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 767. Больше всего полетов будет из Москвы - запланировано три рейса за 12 дней. Из Екатеринбурга на Пхукет будет отправляться два рейса за 12 дней, а из других городов - один рейс. Рейсы в Паттайю пока выполняться не будут, соответствующая корректировка программы была сделана по запросу туроператоров, рассказал журналистам представитель авиакомпании. "Обсуждаем с туроператорами возможность расширения программы, не исключаем, что рейсы в Паттайю этой зимой все же состоятся", - добавил он.

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