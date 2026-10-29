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АТОР: на Пхукете могут находиться около 35-40 тысяч российских туристов

АТОР: на Пхукете могут находиться около 35-40 тысяч российских туристов - 29.10.2026, ПРАЙМ

АТОР: на Пхукете могут находиться около 35-40 тысяч российских туристов

Порядка 35-40 тысяч российских туристов в настоящее время может находиться на Пхукете, на фоне ливней их экскурсии не отменяются, но могут корректироваться,... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T14:51+0300

2026-10-29T14:51+0300

2026-10-29T14:51+0300

туризм

бизнес

россия

пхукет

атор

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Порядка 35-40 тысяч российских туристов в настоящее время может находиться на Пхукете, на фоне ливней их экскурсии не отменяются, но могут корректироваться, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). По данным АТОР, утром в четверг на Пхукете был объявлен красный уровень опасности для жителей и бизнеса вдоль канала Банг-Яй в Пхукет-Сити из-за проливных дождей и сильного притока воды из соседних районов, из-за чего уровень в канале резко поднялся. Власти призвали людей, живущих у канала, перенести электроприборы и ценные вещи на верхние этажи. "На Пхукете сейчас могут находиться порядка 35-40 тысяч российских туристов", - говорится в сообщении. "Что касается экскурсий, то они не отменяются, но могут корректироваться в зависимости от погодной ситуации", - приводит АТОР данные туроператора Space Travel. По словам российских туроператоров, тревожных звонков от отдыхающих практически нет - отдельные туристы интересуются возможностью перебронировать туры на другие направления. "Но дальше запросов дело пока не идет", - заключили в ассоциации. В понедельник в результате наводнения на фоне сильных дождей на Пхукете оказались повреждены здания и автомобили в одном из кварталов района пляжа Патонг, позднее власти Пхукета предупредили об очередной угрозе наводнения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, пхукет, атор