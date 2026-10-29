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Путин назвал Россию одним из мировых лидеров в сфере энергетики
Путин назвал Россию одним из мировых лидеров в сфере энергетики - 29.10.2026, ПРАЙМ
Путин назвал Россию одним из мировых лидеров в сфере энергетики
Россия является одним из мировых лидеров в сфере энергетики, в том числе атомной, заявил президент РФ Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:53+0300
2026-10-29T13:53+0300
2026-10-29T13:53+0300
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россия
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия является одним из мировых лидеров в сфере энергетики, в том числе атомной, заявил президент РФ Владимир Путин. "Безусловно, Россия один из мировых лидеров в энергетики вообще, и в атомной энергетике в частности", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Россия-Африка. Он уточнил, что из 32 блоков атомных электростанций, которые строятся иностранными компаниями в странах Третьего мира, 20 строятся российской компанией "Росатом". Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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нефть, россия, москва, владимир путин, росатом
Нефть, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Росатом
Путин назвал Россию одним из мировых лидеров в сфере энергетики
Путин назвал Россию одним из мировых лидеров в сфере энергетики
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия является одним из мировых лидеров в сфере энергетики, в том числе атомной, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Безусловно, Россия один из мировых лидеров в энергетики вообще, и в атомной энергетике в частности", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Россия-Африка.
Он уточнил, что из 32 блоков атомных электростанций, которые строятся иностранными компаниями в странах Третьего мира, 20 строятся российской компанией "Росатом".
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.