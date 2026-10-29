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Южная Корея и США провели учения по интеграции обычных и ядерных сил - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Южная Корея и США провели учения по интеграции обычных и ядерных сил
Южная Корея и США провели учения по интеграции обычных и ядерных сил - 29.10.2026, ПРАЙМ
Южная Корея и США провели учения по интеграции обычных и ядерных сил
Южная Корея и США провели командно-штабные учения Iron Mace по интеграции обычных и ядерных сил, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на военных. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:51+0300
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технологии
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СЕУЛ, 29 окт — ПРАЙМ. Южная Корея и США провели командно-штабные учения Iron Mace по интеграции обычных и ядерных сил, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на военных. "Союзники провели учения Iron Mace в штаб-квартире Объединенного командования начальников штабов Республики Корея (ОКНШ) в Сеуле с 29 сентября по 2 октября", — пишет агентство со ссылкой на военных. По данным Ренхап, в ходе учений стороны, предположительно, обсудили способы укрепления американского расширенного сдерживания в отношении КНДР, а также совместное планирование использования обычных вооружений Южной Кореи для поддержки стратегических операций США в случае возникновения кризисной ситуации. Учения Iron Mace впервые состоялись в августе 2024 года. При администрации президента Ли Чжэ Мена они проводятся в закрытом режиме, предположительно, чтобы не провоцировать КНДР. Маневры, как отмечает агентство, проводятся в соответствии с руководящими принципами Группы ядерных консультаций (NCG), созданной по итогам саммита бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля и бывшего американского лидера Джо Байдена в апреле 2023 года.
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технологии, мировая экономика, южная корея, сша, кндр, юн сок ёль, джо байден
Технологии, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, КНДР, Юн Сок Ёль, Джо Байден
13:51 29.10.2026
 
Южная Корея и США провели учения по интеграции обычных и ядерных сил

Ренхап: Южная Корея и США провели учения Iron Mace по интеграции обычных и ядерных сил

© РИА Новости . Владимир Пирогов | Перейти в медиабанкАмериканские военнослужащие у транспортного самолета
Американские военнослужащие у транспортного самолета - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Владимир Пирогов
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СЕУЛ, 29 окт — ПРАЙМ. Южная Корея и США провели командно-штабные учения Iron Mace по интеграции обычных и ядерных сил, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на военных.
"Союзники провели учения Iron Mace в штаб-квартире Объединенного командования начальников штабов Республики Корея (ОКНШ) в Сеуле с 29 сентября по 2 октября", — пишет агентство со ссылкой на военных.
По данным Ренхап, в ходе учений стороны, предположительно, обсудили способы укрепления американского расширенного сдерживания в отношении КНДР, а также совместное планирование использования обычных вооружений Южной Кореи для поддержки стратегических операций США в случае возникновения кризисной ситуации.
Учения Iron Mace впервые состоялись в августе 2024 года. При администрации президента Ли Чжэ Мена они проводятся в закрытом режиме, предположительно, чтобы не провоцировать КНДР.
Маневры, как отмечает агентство, проводятся в соответствии с руководящими принципами Группы ядерных консультаций (NCG), созданной по итогам саммита бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля и бывшего американского лидера Джо Байдена в апреле 2023 года.
 
ТехнологииМировая экономикаЮЖНАЯ КОРЕЯСШАКНДРЮн Сок ЁльДжо Байден
 
 
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