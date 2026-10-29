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Южная Корея и США провели учения по интеграции обычных и ядерных сил

Южная Корея и США провели учения по интеграции обычных и ядерных сил - 29.10.2026, ПРАЙМ

Южная Корея и США провели учения по интеграции обычных и ядерных сил

Южная Корея и США провели командно-штабные учения Iron Mace по интеграции обычных и ядерных сил, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на военных. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T13:51+0300

2026-10-29T13:51+0300

2026-10-29T13:51+0300

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СЕУЛ, 29 окт — ПРАЙМ. Южная Корея и США провели командно-штабные учения Iron Mace по интеграции обычных и ядерных сил, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на военных. "Союзники провели учения Iron Mace в штаб-квартире Объединенного командования начальников штабов Республики Корея (ОКНШ) в Сеуле с 29 сентября по 2 октября", — пишет агентство со ссылкой на военных. По данным Ренхап, в ходе учений стороны, предположительно, обсудили способы укрепления американского расширенного сдерживания в отношении КНДР, а также совместное планирование использования обычных вооружений Южной Кореи для поддержки стратегических операций США в случае возникновения кризисной ситуации. Учения Iron Mace впервые состоялись в августе 2024 года. При администрации президента Ли Чжэ Мена они проводятся в закрытом режиме, предположительно, чтобы не провоцировать КНДР. Маневры, как отмечает агентство, проводятся в соответствии с руководящими принципами Группы ядерных консультаций (NCG), созданной по итогам саммита бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля и бывшего американского лидера Джо Байдена в апреле 2023 года.

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технологии, мировая экономика, южная корея, сша, кндр, юн сок ёль, джо байден