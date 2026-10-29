https://1prime.ru/20261029/repsol-874767343.html
Repsol реализовала три партии нефти из Венесуэлы для оплаты добытого газа
Repsol реализовала три партии нефти из Венесуэлы для оплаты добытого газа - 29.10.2026, ПРАЙМ
Repsol реализовала три партии нефти из Венесуэлы для оплаты добытого газа
Испанская Repsol реализовала три партии нефти из Венесуэлы для оплаты добытого газа, сообщила компания в пресс-релизе. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:59+0300
2026-10-29T15:59+0300
2026-10-29T15:59+0300
нефть
газ
венесуэла
repsol
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874767343.jpg?1793278746
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Испанская Repsol реализовала три партии нефти из Венесуэлы для оплаты добытого газа, сообщила компания в пресс-релизе.
"В этом году Repsol монетизировала три партии сырой нефти из Венесуэлы в качестве оплаты за добытый газ, и компания рассчитывает получить еще две партии до конца года", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что в Венесуэле ее приоритеты по-прежнему сосредоточены на содействии увеличению добычи в стране, а также на монетизации добываемых компанией объемов.
Repsol работает в Венесуэле с 1993 года, управляет несколькими активами по добыче нефти и газа на стадиях разработки и добычи.
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нефть, газ, венесуэла, repsol
Нефть, Газ, ВЕНЕСУЭЛА, Repsol
Repsol реализовала три партии нефти из Венесуэлы для оплаты добытого газа
Испанская Repsol реализовала три партии нефти из Венесуэлы для оплаты добытого газа
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Испанская Repsol реализовала три партии нефти из Венесуэлы для оплаты добытого газа, сообщила компания в пресс-релизе.
"В этом году Repsol монетизировала три партии сырой нефти из Венесуэлы в качестве оплаты за добытый газ, и компания рассчитывает получить еще две партии до конца года", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что в Венесуэле ее приоритеты по-прежнему сосредоточены на содействии увеличению добычи в стране, а также на монетизации добываемых компанией объемов.
Repsol работает в Венесуэле с 1993 года, управляет несколькими активами по добыче нефти и газа на стадиях разработки и добычи.