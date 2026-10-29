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Repsol реализовала три партии нефти из Венесуэлы для оплаты добытого газа

Repsol реализовала три партии нефти из Венесуэлы для оплаты добытого газа - 29.10.2026, ПРАЙМ

Repsol реализовала три партии нефти из Венесуэлы для оплаты добытого газа

Испанская Repsol реализовала три партии нефти из Венесуэлы для оплаты добытого газа, сообщила компания в пресс-релизе. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T15:59+0300

2026-10-29T15:59+0300

2026-10-29T15:59+0300

нефть

газ

венесуэла

repsol

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Испанская Repsol реализовала три партии нефти из Венесуэлы для оплаты добытого газа, сообщила компания в пресс-релизе. "В этом году Repsol монетизировала три партии сырой нефти из Венесуэлы в качестве оплаты за добытый газ, и компания рассчитывает получить еще две партии до конца года", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что в Венесуэле ее приоритеты по-прежнему сосредоточены на содействии увеличению добычи в стране, а также на монетизации добываемых компанией объемов. Repsol работает в Венесуэле с 1993 года, управляет несколькими активами по добыче нефти и газа на стадиях разработки и добычи.

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нефть, газ, венесуэла, repsol