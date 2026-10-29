https://1prime.ru/20261029/repsol-874767929.html

Repsol ожидает роста добычи газа на месторождении Перла

Repsol ожидает роста добычи газа на месторождении Перла - 29.10.2026, ПРАЙМ

Repsol ожидает роста добычи газа на месторождении Перла

Испанская Repsol оценила предполагаемое увеличение добычи газа на блоке Cardon IV на газовом месторождении Перла и ожидает рост показателя до 645 миллионов... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:11+0300

2026-10-29T16:11+0300

2026-10-29T16:11+0300

газ

нефть

repsol

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874767929.jpg?1793279481

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Испанская Repsol оценила предполагаемое увеличение добычи газа на блоке Cardon IV на газовом месторождении Перла и ожидает рост показателя до 645 миллионов кубических футов (18,3 миллиона кубометров) в сутки к первому кварталу 2028 года, следует из сообщения компании. "Валовая добыча газа на Cardon IV достигнет 645 миллионов кубических футов в сутки к первому кварталу 2028 года", - говорится в сообщении. На данный момент на блоке Cardon IV добывается 580 миллионов кубических футов (16,4 миллиона кубометров) газа в сутки.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, нефть, repsol