https://1prime.ru/20261029/repsol-874767929.html
Repsol ожидает роста добычи газа на месторождении Перла
Repsol ожидает роста добычи газа на месторождении Перла - 29.10.2026, ПРАЙМ
Repsol ожидает роста добычи газа на месторождении Перла
Испанская Repsol оценила предполагаемое увеличение добычи газа на блоке Cardon IV на газовом месторождении Перла и ожидает рост показателя до 645 миллионов... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:11+0300
2026-10-29T16:11+0300
2026-10-29T16:11+0300
газ
нефть
repsol
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Испанская Repsol оценила предполагаемое увеличение добычи газа на блоке Cardon IV на газовом месторождении Перла и ожидает рост показателя до 645 миллионов кубических футов (18,3 миллиона кубометров) в сутки к первому кварталу 2028 года, следует из сообщения компании.
"Валовая добыча газа на Cardon IV достигнет 645 миллионов кубических футов в сутки к первому кварталу 2028 года", - говорится в сообщении.
На данный момент на блоке Cardon IV добывается 580 миллионов кубических футов (16,4 миллиона кубометров) газа в сутки.
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газ, нефть, repsol
Repsol ожидает роста добычи газа на месторождении Перла
Repsol ожидает роста добычи газа на блоке Cardon IV до 645 миллионов кубов в сутки
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Испанская Repsol оценила предполагаемое увеличение добычи газа на блоке Cardon IV на газовом месторождении Перла и ожидает рост показателя до 645 миллионов кубических футов (18,3 миллиона кубометров) в сутки к первому кварталу 2028 года, следует из сообщения компании.
"Валовая добыча газа на Cardon IV достигнет 645 миллионов кубических футов в сутки к первому кварталу 2028 года", - говорится в сообщении.
На данный момент на блоке Cardon IV добывается 580 миллионов кубических футов (16,4 миллиона кубометров) газа в сутки.