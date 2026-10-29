https://1prime.ru/20261029/roskachestvo-874731847.html

Роскачество выявило нарушения у 15 марок консервов из скумбрии

Роскачество выявило нарушения у 15 марок консервов из скумбрии - 29.10.2026, ПРАЙМ

Роскачество выявило нарушения у 15 марок консервов из скумбрии

Роскачество выявило различные нарушения обязательных требований у 15 марок консервов из скумбрии, при этом все консервы безопасны, сообщили РИА Новости в... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T00:46+0300

2026-10-29T00:46+0300

2026-10-29T00:46+0300

бизнес

роскачество

globus

"доброфлот"

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874731847.jpg?1793224015

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Роскачество выявило различные нарушения обязательных требований у 15 марок консервов из скумбрии, при этом все консервы безопасны, сообщили РИА Новости в организации. "Роскачество подвело итоги исследования консервов из скумбрии с добавлением масла российского производства. Эксперты изучили продукцию 37 торговых марок по ключевым параметрам - от безопасности до честности маркировки и видовой подмены. Главный вывод: все консервы безопасны для здоровья, однако 15 марок нарушили обязательные требования", - говорится в сообщении. Так, нарушения выявлены в консервах марок "Вкусные консервы", "Каждый день", "Люди любят", "Мореслав", "Морское содружество", "Морские традиции", "Морской котик", "Онежские деликатесы", "Посейдон", "Хозяин Балтики", "Фишмар", Aro, Globus, Gold Fish и ZR. В Роскачестве отметили, что рыбы в банке должно быть не менее 50%. При этом в консервах "Каждый день", "Посейдон", "Хозяин Балтики", Aro этот порог не соблюден. У четырех марок заявленная на этикетке массовая доля рыбы не совпала с фактической. Также в консервах "Морские традиции" и "Морское содружество" выявлена подмена вида скумбрии. В "Онежских деликатесах" вовсе отсутствует зоологическое наименование рыбы, а заявленные показатели белка и жира не соответствуют фактическим. Кроме того, у шести торговых марок содержание соли вышло за пределы ГОСТа. У консервов "Беринг" отмечены жесткие рыбные кости, "Знаток" - суховатая консистенция, "5 Морей" - слабый привкус горечи. "Ни в одной из 37 исследованных банок не выявлено нарушений по микробиологическим показателям (включая возбудителей ботулизма, плесень, дрожжи), содержанию токсичных элементов (мышьяк, кадмий, свинец, ртуть) и гистамину. Промышленная стерильность также не вызвала нареканий", - добавили в Роскачестве. Там уточнили, что обязательным и опережающим требованиям Роскачества соответствуют консервы 12 торговых марок: "Азбука моря", "Барс", "Владкон", "Главпродукт", "Доброфлот", "Морепродукт", "Рыбное меню", "Совок", "Сохраним традиции", "Спецзаказ", "Ультрамарин" и Fish House. Эта продукция может претендовать на российский Знак качества. Еще 10 торговых марок соответствуют обязательным требованиям законодательства, но не дотянули до опережающего стандарта Роскачества. Роскачество направило информацию о нарушениях в контрольно-надзорные органы, торговые сети и производителям. Торговая сеть "Глобус" сняла с реализации продукцию под марками Globus и "Морской котик". Также ряд производителей проводят внутренние расследования и устраняют выявленные нарушения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, роскачество, globus, "доброфлот"