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Каждый второй россиянин считает финансовую помощь родителям безусловной - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Каждый второй россиянин считает финансовую помощь родителям безусловной
Каждый второй россиянин считает финансовую помощь родителям безусловной - 29.10.2026, ПРАЙМ
Каждый второй россиянин считает финансовую помощь родителям безусловной
Каждый второй россиянин считает финансовую помощь родителям безусловной обязанностью взрослых детей, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T02:56+0300
2026-10-29T02:56+0300
бизнес
общество
россия
красноярск
екатеринбург
краснодар
superjob
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин считает финансовую помощь родителям безусловной обязанностью взрослых детей, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. "Каждый второй россиянин считает финансовую помощь родителям безусловной обязанностью детей. Так, 53% россиян уверены, что взрослые дети должны материально поддерживать родителей в любом случае", - показал опрос 1600 респондентов. Еще 34% допускают такую помощь только при тяжелом материальном положении представителей старшего поколения, 4% отвергают саму идею поддержки, 9% затруднились с ответом. Мужчины чаще женщин выступают за безусловную помощь (56 и 50% соответственно), тогда как россиянки чаще говорят о необходимости поддержки лишь в трудной ситуации (38 и 30%). Согласно данным компании, средняя сумма ежемесячной поддержки родителей составляет 15 тысяч рублей. Больше всего средств на поддержку родителей выделяют москвичи - 18 тысяч рублей в месяц, далее следуют петербуржцы - 15,3 тысячи. Среди крупных региональных центров лидируют жители Красноярска (13,5 тысячи), Екатеринбурга (13,2 тысячи) и Краснодара (13 тысяч). Что же касается реальной финансовой помощи, то среди россиян, у которых есть родители, 21% оказывает ее постоянно, 32% - время от времени, 10% - крайне редко. Еще 14% опрошенных не помогают и не получают от родителей поддержки, 17% признались, что сейчас родители помогают им, а 6% затруднились ответить. Таким образом, финансовую помощь родителям разной степени регулярности оказывают 63% граждан.
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бизнес, общество , россия, красноярск, екатеринбург, краснодар, superjob
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Красноярск, ЕКАТЕРИНБУРГ, КРАСНОДАР, SuperJob
02:56 29.10.2026
 
Каждый второй россиянин считает финансовую помощь родителям безусловной

SuperJob: каждый второй россиянин считает финансовую помощь родителям обязанностью детей

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин считает финансовую помощь родителям безусловной обязанностью взрослых детей, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
"Каждый второй россиянин считает финансовую помощь родителям безусловной обязанностью детей. Так, 53% россиян уверены, что взрослые дети должны материально поддерживать родителей в любом случае", - показал опрос 1600 респондентов.
Еще 34% допускают такую помощь только при тяжелом материальном положении представителей старшего поколения, 4% отвергают саму идею поддержки, 9% затруднились с ответом.
Мужчины чаще женщин выступают за безусловную помощь (56 и 50% соответственно), тогда как россиянки чаще говорят о необходимости поддержки лишь в трудной ситуации (38 и 30%).
Согласно данным компании, средняя сумма ежемесячной поддержки родителей составляет 15 тысяч рублей.
Больше всего средств на поддержку родителей выделяют москвичи - 18 тысяч рублей в месяц, далее следуют петербуржцы - 15,3 тысячи. Среди крупных региональных центров лидируют жители Красноярска (13,5 тысячи), Екатеринбурга (13,2 тысячи) и Краснодара (13 тысяч).
Что же касается реальной финансовой помощи, то среди россиян, у которых есть родители, 21% оказывает ее постоянно, 32% - время от времени, 10% - крайне редко. Еще 14% опрошенных не помогают и не получают от родителей поддержки, 17% признались, что сейчас родители помогают им, а 6% затруднились ответить.
Таким образом, финансовую помощь родителям разной степени регулярности оказывают 63% граждан.
 
БизнесОбществоРОССИЯКрасноярскЕКАТЕРИНБУРГКРАСНОДАРSuperJob
 
 
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