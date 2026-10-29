https://1prime.ru/20261029/rossijanin-874732733.html

Каждый второй россиянин считает финансовую помощь родителям безусловной

Каждый второй россиянин считает финансовую помощь родителям безусловной - 29.10.2026, ПРАЙМ

Каждый второй россиянин считает финансовую помощь родителям безусловной

Каждый второй россиянин считает финансовую помощь родителям безусловной обязанностью взрослых детей, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T02:56+0300

2026-10-29T02:56+0300

2026-10-29T02:56+0300

бизнес

общество

россия

красноярск

екатеринбург

краснодар

superjob

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874732733.jpg?1793231783

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин считает финансовую помощь родителям безусловной обязанностью взрослых детей, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. "Каждый второй россиянин считает финансовую помощь родителям безусловной обязанностью детей. Так, 53% россиян уверены, что взрослые дети должны материально поддерживать родителей в любом случае", - показал опрос 1600 респондентов. Еще 34% допускают такую помощь только при тяжелом материальном положении представителей старшего поколения, 4% отвергают саму идею поддержки, 9% затруднились с ответом. Мужчины чаще женщин выступают за безусловную помощь (56 и 50% соответственно), тогда как россиянки чаще говорят о необходимости поддержки лишь в трудной ситуации (38 и 30%). Согласно данным компании, средняя сумма ежемесячной поддержки родителей составляет 15 тысяч рублей. Больше всего средств на поддержку родителей выделяют москвичи - 18 тысяч рублей в месяц, далее следуют петербуржцы - 15,3 тысячи. Среди крупных региональных центров лидируют жители Красноярска (13,5 тысячи), Екатеринбурга (13,2 тысячи) и Краснодара (13 тысяч). Что же касается реальной финансовой помощи, то среди россиян, у которых есть родители, 21% оказывает ее постоянно, 32% - время от времени, 10% - крайне редко. Еще 14% опрошенных не помогают и не получают от родителей поддержки, 17% признались, что сейчас родители помогают им, а 6% затруднились ответить. Таким образом, финансовую помощь родителям разной степени регулярности оказывают 63% граждан.

красноярск

екатеринбург

краснодар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, красноярск, екатеринбург, краснодар, superjob