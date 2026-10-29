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"Русгидро" рассказала о неиспользуемом гидропотенциале Африки
"Русгидро" рассказала о неиспользуемом гидропотенциале Африки - 29.10.2026, ПРАЙМ
"Русгидро" рассказала о неиспользуемом гидропотенциале Африки
Неиспользуемый гидропотенциал Африки составляет более 100 ГВт энергетической мощности, его развитие позволит не только обеспечить собственные нужды стран, но и... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:29+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Неиспользуемый гидропотенциал Африки составляет более 100 ГВт энергетической мощности, его развитие позволит не только обеспечить собственные нужды стран, но и экспортировать электроэнергию, рассказал замгендиректора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству компании Сергей Мачехин.
"Африка обладает огромным неиспользуемым и неосвоенным гидропотенциалом энергетического ресурса. Всего лишь 7-8%, по нашим подсчетам, сегодня освоено, а совокупный потенциал составляет больше, чем 100 ГВт установленной мощности", - сказал он, выступая на форуме Россия-Африка.
"Электрической энергии, вырабатываемой только на зеленых источниках, хватит не только для покрытия собственных нужд, но и для экспорта в ближайшие, не только страны, но и ближайшие макрорегионы, а даже и континенты", - добавил Мачехин.
"Русгидро" готова помогать в проектировании новых и модернизации действующих электростанций в Африке, заявил накануне президент России Владимир Путин.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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нефть, африка, москва, владимир путин, русгидро
Нефть, АФРИКА, МОСКВА, Владимир Путин, Русгидро
"Русгидро" рассказала о неиспользуемом гидропотенциале Африки
"Русгидро": гидропотенциал Африки составляет более 100 ГВт энергетической мощности
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Неиспользуемый гидропотенциал Африки составляет более 100 ГВт энергетической мощности, его развитие позволит не только обеспечить собственные нужды стран, но и экспортировать электроэнергию, рассказал замгендиректора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству компании Сергей Мачехин.
"Африка обладает огромным неиспользуемым и неосвоенным гидропотенциалом энергетического ресурса. Всего лишь 7-8%, по нашим подсчетам, сегодня освоено, а совокупный потенциал составляет больше, чем 100 ГВт установленной мощности", - сказал он, выступая на форуме Россия-Африка.
"Электрической энергии, вырабатываемой только на зеленых источниках, хватит не только для покрытия собственных нужд, но и для экспорта в ближайшие, не только страны, но и ближайшие макрорегионы, а даже и континенты", - добавил Мачехин.
"Русгидро" готова помогать в проектировании новых и модернизации действующих электростанций в Африке, заявил накануне президент России Владимир Путин.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.