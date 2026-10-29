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Эксперт рассказал, нужно ли менять шины на зимние в ноябре

Эксперт рассказал, нужно ли менять шины на зимние в ноябре - 29.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, нужно ли менять шины на зимние в ноябре

Менять на автомобиле летнюю резину на зимнюю по действующим правилам в ноябре необязательно, однако все зависит от погодных условий, рассказал РИА Новости... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T09:09+0300

2026-10-29T09:09+0300

2026-10-29T09:09+0300

шины

россия

авто

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Менять на автомобиле летнюю резину на зимнюю по действующим правилам в ноябре необязательно, однако все зависит от погодных условий, рассказал РИА Новости автоюрист Лев Воропаев. Он пояснил, что по действующим правилам автомобиль должен быть на зимней резине в зимний период, который, согласно нормам, составляет три месяца - декабрь, январь и февраль. "Обязательного требования о том, что автомобиль должен находиться на зимней резине в ноябре, нет", - сказал Воропаев. Вместе с тем юрист отметил, что в большинство регионов уже в ноябре приходит зима и с точки зрения безопасности поменять резину необходимо в ноябре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

шины, россия, авто