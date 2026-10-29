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Эксперт рассказал, нужно ли менять шины на зимние в ноябре
Эксперт рассказал, нужно ли менять шины на зимние в ноябре - 29.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, нужно ли менять шины на зимние в ноябре
Менять на автомобиле летнюю резину на зимнюю по действующим правилам в ноябре необязательно, однако все зависит от погодных условий, рассказал РИА Новости... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T09:09+0300
2026-10-29T09:09+0300
2026-10-29T09:09+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Менять на автомобиле летнюю резину на зимнюю по действующим правилам в ноябре необязательно, однако все зависит от погодных условий, рассказал РИА Новости автоюрист Лев Воропаев. Он пояснил, что по действующим правилам автомобиль должен быть на зимней резине в зимний период, который, согласно нормам, составляет три месяца - декабрь, январь и февраль. "Обязательного требования о том, что автомобиль должен находиться на зимней резине в ноябре, нет", - сказал Воропаев. Вместе с тем юрист отметил, что в большинство регионов уже в ноябре приходит зима и с точки зрения безопасности поменять резину необходимо в ноябре.
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шины, россия, авто
Эксперт рассказал, нужно ли менять шины на зимние в ноябре
Воропаев: менять на автомобиле летнюю резину на зимнюю в ноябре по правилам необязательно
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Менять на автомобиле летнюю резину на зимнюю по действующим правилам в ноябре необязательно, однако все зависит от погодных условий, рассказал РИА Новости автоюрист Лев Воропаев.
Он пояснил, что по действующим правилам автомобиль должен быть на зимней резине в зимний период, который, согласно нормам, составляет три месяца - декабрь, январь и февраль.
"Обязательного требования о том, что автомобиль должен находиться на зимней резине в ноябре, нет", - сказал Воропаев.
Вместе с тем юрист отметил, что в большинство регионов уже в ноябре приходит зима и с точки зрения безопасности поменять резину необходимо в ноябре.