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Силуанов назвал увеличение темпов роста экономики приоритетом правительства
Силуанов назвал увеличение темпов роста экономики приоритетом правительства - 29.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов назвал увеличение темпов роста экономики приоритетом правительства
Увеличение темпов роста экономики России является одним из ключевых приоритетов правительства, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:56+0300
2026-10-29T18:56+0300
2026-10-29T18:56+0300
финансы
россия
антон силуанов
госдума
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Увеличение темпов роста экономики России является одним из ключевых приоритетов правительства, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов.
По прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП России в текущем году замедлится до 0,6% после увеличения на 1% в прошлом году. В 2027 году министерство ждет ускорения роста до 1,4%.
"Мы все работаем над этой задачей. И это один из ключевых приоритетов. Темпы роста, мы прекрасно видим, какие были в 2023-2024 годах и какие стали в 2025-2026 годах. Да, действительно, мы через процентные ставки, как мы уже не раз говорили, осуществляем охлаждение экономики для снижения инфляции", - сказал Силуанов, выступая в четверг в Госдуме.
Он отметил, что более низкие процентные ставки - это одно из главных условий для появления новых проектов, новых компаний и предприятий.
"Второе - нам необходимы еще и длинные деньги. Для этого мы создаем систему долгосрочных сбережений. Это дополнительный источник для наших граждан, которые могут откладывать себе на постоянной основе деньги на разные случаи в жизни, в том числе и на пенсионное обеспечение. И эти деньги будут работать как на людей, так будут работать и в экономике", - добавил Силуанов.
Третьим направлением по поддержке экономического роста являются меры по субсидированию процентных ставок. В частности через Фабрику проектного финансирования, Фонд развития промышленности.
"Поэтому через ужесточение бюджетной политики и сбалансированный бюджет мы снижаем процентные ставки, через систему долгосрочного сбережения - (создаем - ред.) длинные деньги, и меры поддержки компаний, которые мы с вами рассматриваем, тоже должны сыграть свою роль", - заключил Силуанов.
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финансы, россия, антон силуанов, госдума, фонд развития промышленности
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Госдума, Фонд развития промышленности
Силуанов назвал увеличение темпов роста экономики приоритетом правительства
Силуанов: рост темпов роста экономики является одним из ключевых приоритетов правительства
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Увеличение темпов роста экономики России является одним из ключевых приоритетов правительства, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов.
По прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП России в текущем году замедлится до 0,6% после увеличения на 1% в прошлом году. В 2027 году министерство ждет ускорения роста до 1,4%.
"Мы все работаем над этой задачей. И это один из ключевых приоритетов. Темпы роста, мы прекрасно видим, какие были в 2023-2024 годах и какие стали в 2025-2026 годах. Да, действительно, мы через процентные ставки, как мы уже не раз говорили, осуществляем охлаждение экономики для снижения инфляции", - сказал Силуанов, выступая в четверг в Госдуме.
Он отметил, что более низкие процентные ставки - это одно из главных условий для появления новых проектов, новых компаний и предприятий.
"Второе - нам необходимы еще и длинные деньги. Для этого мы создаем систему долгосрочных сбережений. Это дополнительный источник для наших граждан, которые могут откладывать себе на постоянной основе деньги на разные случаи в жизни, в том числе и на пенсионное обеспечение. И эти деньги будут работать как на людей, так будут работать и в экономике", - добавил Силуанов.
Третьим направлением по поддержке экономического роста являются меры по субсидированию процентных ставок. В частности через Фабрику проектного финансирования, Фонд развития промышленности.
"Поэтому через ужесточение бюджетной политики и сбалансированный бюджет мы снижаем процентные ставки, через систему долгосрочного сбережения - (создаем - ред.) длинные деньги, и меры поддержки компаний, которые мы с вами рассматриваем, тоже должны сыграть свою роль", - заключил Силуанов.