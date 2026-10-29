Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов назвал увеличение темпов роста экономики приоритетом правительства - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/siluanovyj-874777634.html
Силуанов назвал увеличение темпов роста экономики приоритетом правительства
Силуанов назвал увеличение темпов роста экономики приоритетом правительства - 29.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов назвал увеличение темпов роста экономики приоритетом правительства
Увеличение темпов роста экономики России является одним из ключевых приоритетов правительства, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:56+0300
2026-10-29T18:56+0300
финансы
россия
антон силуанов
госдума
фонд развития промышленности
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874777634.jpg?1793289379
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Увеличение темпов роста экономики России является одним из ключевых приоритетов правительства, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов. По прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП России в текущем году замедлится до 0,6% после увеличения на 1% в прошлом году. В 2027 году министерство ждет ускорения роста до 1,4%. "Мы все работаем над этой задачей. И это один из ключевых приоритетов. Темпы роста, мы прекрасно видим, какие были в 2023-2024 годах и какие стали в 2025-2026 годах. Да, действительно, мы через процентные ставки, как мы уже не раз говорили, осуществляем охлаждение экономики для снижения инфляции", - сказал Силуанов, выступая в четверг в Госдуме. Он отметил, что более низкие процентные ставки - это одно из главных условий для появления новых проектов, новых компаний и предприятий. "Второе - нам необходимы еще и длинные деньги. Для этого мы создаем систему долгосрочных сбережений. Это дополнительный источник для наших граждан, которые могут откладывать себе на постоянной основе деньги на разные случаи в жизни, в том числе и на пенсионное обеспечение. И эти деньги будут работать как на людей, так будут работать и в экономике", - добавил Силуанов. Третьим направлением по поддержке экономического роста являются меры по субсидированию процентных ставок. В частности через Фабрику проектного финансирования, Фонд развития промышленности. "Поэтому через ужесточение бюджетной политики и сбалансированный бюджет мы снижаем процентные ставки, через систему долгосрочного сбережения - (создаем - ред.) длинные деньги, и меры поддержки компаний, которые мы с вами рассматриваем, тоже должны сыграть свою роль", - заключил Силуанов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, антон силуанов, госдума, фонд развития промышленности
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Госдума, Фонд развития промышленности
18:56 29.10.2026
 
Силуанов назвал увеличение темпов роста экономики приоритетом правительства

Силуанов: рост темпов роста экономики является одним из ключевых приоритетов правительства

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Увеличение темпов роста экономики России является одним из ключевых приоритетов правительства, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов.
По прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП России в текущем году замедлится до 0,6% после увеличения на 1% в прошлом году. В 2027 году министерство ждет ускорения роста до 1,4%.
"Мы все работаем над этой задачей. И это один из ключевых приоритетов. Темпы роста, мы прекрасно видим, какие были в 2023-2024 годах и какие стали в 2025-2026 годах. Да, действительно, мы через процентные ставки, как мы уже не раз говорили, осуществляем охлаждение экономики для снижения инфляции", - сказал Силуанов, выступая в четверг в Госдуме.
Он отметил, что более низкие процентные ставки - это одно из главных условий для появления новых проектов, новых компаний и предприятий.
"Второе - нам необходимы еще и длинные деньги. Для этого мы создаем систему долгосрочных сбережений. Это дополнительный источник для наших граждан, которые могут откладывать себе на постоянной основе деньги на разные случаи в жизни, в том числе и на пенсионное обеспечение. И эти деньги будут работать как на людей, так будут работать и в экономике", - добавил Силуанов.
Третьим направлением по поддержке экономического роста являются меры по субсидированию процентных ставок. В частности через Фабрику проектного финансирования, Фонд развития промышленности.
"Поэтому через ужесточение бюджетной политики и сбалансированный бюджет мы снижаем процентные ставки, через систему долгосрочного сбережения - (создаем - ред.) длинные деньги, и меры поддержки компаний, которые мы с вами рассматриваем, тоже должны сыграть свою роль", - заключил Силуанов.
 
ФинансыРОССИЯАнтон СилуановГосдумаФонд развития промышленности
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала