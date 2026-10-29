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В США пообещали смягчить пошлины для автопроизводителей, пишут СМИ
В США пообещали смягчить пошлины для автопроизводителей, пишут СМИ - 29.10.2026, ПРАЙМ
В США пообещали смягчить пошлины для автопроизводителей, пишут СМИ
Администрация США пообещала смягчить пошлины для автопроизводителей, которые готовы инвестировать в бизнес внутри страны, сообщила в четверг газета Wall Street... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:01+0300
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ВАШИНГТОН, 29 окт – ПРАЙМ. Администрация США пообещала смягчить пошлины для автопроизводителей, которые готовы инвестировать в бизнес внутри страны, сообщила в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
"Администрация Трампа пообещала смягчение пошлин для автопроизводителей, которые готовы взять на себя обязательства по расширению производства в Америке. Данное изменение возникло на фоне переговоров о строительстве компанией Audi сборочного завода в штате Джорджия стоимостью 4 миллиарда долларов", - говорится в материале.
Как отмечается, президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Джорджии в субботу объявил о намерении Audi построить там завод, способный производить до 20 тысяч автомобилей в год.
Указывается, что недавно руководители концерна приезжали в Вашингтон и получили заверения администрации в том, что министерство торговли США вскоре внедрит программу по смягчению пошлин для компаний, которые инвестируют в американскую экономику. При этом подчеркивается, что власти пока еще вырабатывают детали данного плана.
Предположительно, эта программа позволит компаниям вкладывать средства в экономику США и взамен получать послабления в пошлинах на импортные автомобили и детали. Соответствующие обязательства они должны озвучить до конца следующего года, отмечает издание со ссылкой на информированного собеседника.
В среду газета Bild сообщила, что участие главы Audi Гернота Делльнера в митинге Трампа вызвало скандал в Германии на фоне планов автопроизводителя инвестировать в американскую экономику и провести массовое сокращение в ФРГ.
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Бизнес, Мировая экономика, США, ГЕРМАНИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Audi, Bild
В США пообещали смягчить пошлины для автопроизводителей, пишут СМИ
WSJ: администрация Трампа пообещала смягчить пошлины для автопроизводителей
ВАШИНГТОН, 29 окт – ПРАЙМ. Администрация США пообещала смягчить пошлины для автопроизводителей, которые готовы инвестировать в бизнес внутри страны, сообщила в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
"Администрация Трампа пообещала смягчение пошлин для автопроизводителей, которые готовы взять на себя обязательства по расширению производства в Америке. Данное изменение возникло на фоне переговоров о строительстве компанией Audi сборочного завода в штате Джорджия стоимостью 4 миллиарда долларов", - говорится в материале.
Как отмечается, президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Джорджии в субботу объявил о намерении Audi построить там завод, способный производить до 20 тысяч автомобилей в год.
Указывается, что недавно руководители концерна приезжали в Вашингтон и получили заверения администрации в том, что министерство торговли США вскоре внедрит программу по смягчению пошлин для компаний, которые инвестируют в американскую экономику. При этом подчеркивается, что власти пока еще вырабатывают детали данного плана.
Предположительно, эта программа позволит компаниям вкладывать средства в экономику США и взамен получать послабления в пошлинах на импортные автомобили и детали. Соответствующие обязательства они должны озвучить до конца следующего года, отмечает издание со ссылкой на информированного собеседника.
В среду газета Bild сообщила, что участие главы Audi Гернота Делльнера в митинге Трампа вызвало скандал в Германии на фоне планов автопроизводителя инвестировать в американскую экономику и провести массовое сокращение в ФРГ.