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Биржевая цена палладия в мире упала ниже 1000 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена палладия в мире упала ниже 1000 долларов за тройскую унцию - 29.10.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена палладия в мире упала ниже 1000 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена на палладий снижается в четверг более чем на 1%, показатель впервые с июня прошлого года оказался ниже 1000 долларов за тройскую унцию, следует из | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T09:34+0300
2026-10-29T09:34+0300
2026-10-29T09:38+0300
рынок
торги
палладий
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на палладий снижается в четверг более чем на 1%, показатель впервые с июня прошлого года оказался ниже 1000 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 9.13 мск цена декабрьского фьючерса на палладий падает на 1,16% относительно предыдущего закрытия, до 1002 долларов за тройскую унцию, а ранее в четверг показатель минимально достиг 998 долларов - ниже отметки в 1000 долларов впервые с 3 июня 2025 года. С начала месяца палладий подешевел еще более чем на 17% после снижения цены в сентябре на 12%.
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рынок, торги, палладий
Биржевая цена палладия в мире упала ниже 1000 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена на палладий упала ниже 1000 долларов за унцию впервые с 3 июня 2025 года
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на палладий снижается в четверг более чем на 1%, показатель впервые с июня прошлого года оказался ниже 1000 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.13 мск цена декабрьского фьючерса на палладий падает на 1,16% относительно предыдущего закрытия, до 1002 долларов за тройскую унцию, а ранее в четверг показатель минимально достиг 998 долларов - ниже отметки в 1000 долларов впервые с 3 июня 2025 года.
С начала месяца палладий подешевел еще более чем на 17% после снижения цены в сентябре на 12%.