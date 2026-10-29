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Биржевая цена палладия в мире упала ниже 1000 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена палладия в мире упала ниже 1000 долларов за тройскую унцию - 29.10.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена палладия в мире упала ниже 1000 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена на палладий снижается в четверг более чем на 1%, показатель впервые с июня прошлого года оказался ниже 1000 долларов за тройскую унцию, следует из | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T09:34+0300

2026-10-29T09:34+0300

2026-10-29T09:38+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на палладий снижается в четверг более чем на 1%, показатель впервые с июня прошлого года оказался ниже 1000 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 9.13 мск цена декабрьского фьючерса на палладий падает на 1,16% относительно предыдущего закрытия, до 1002 долларов за тройскую унцию, а ранее в четверг показатель минимально достиг 998 долларов - ниже отметки в 1000 долларов впервые с 3 июня 2025 года. С начала месяца палладий подешевел еще более чем на 17% после снижения цены в сентябре на 12%.

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рынок, торги, палладий