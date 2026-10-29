Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Тунис с начала года принял 51 тысячу российских туристов - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/tunis-874767723.html
Тунис с начала года принял 51 тысячу российских туристов
Тунис с начала года принял 51 тысячу российских туристов - 29.10.2026, ПРАЙМ
Тунис с начала года принял 51 тысячу российских туристов
Число российских туристов, посетивших Тунис с начала 2026 года, увеличилось почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил РИА Новости... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:10+0300
2026-10-29T16:10+0300
туризм
бизнес
россия
тунис
африка
москва
снг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874767723.jpg?1793279459
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Число российских туристов, посетивших Тунис с начала 2026 года, увеличилось почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил РИА Новости представитель министерства туризма и ремесел Туниса в РФ и странах СНГ Нежи Гуидер на полях саммита Россия - Африка. "По состоянию на 20 октября мы приняли 51 тысячу российских туристов против 32 тысяч за аналогичный период прошлого года", - сказал Гуидер. По его словам, российский туристический рынок имеет особое значение для Туниса благодаря продолжительности пребывания отдыхающих и их высоким расходам. "Российский рынок очень важен для нас. Он занимает первое место по количеству туристических ночевок, спросу на экскурсии, туристические программы и курсы талассотерапии. Кроме того, российские туристы тратят значительные суммы денег и предпочитают останавливаться в четырех- и пятизвездочных отелях", - отметил собеседник агентства. Гуидер напомнил, что в 2019 году Тунис посетили 650 тысяч российских туристов, которые провели в стране в общей сложности около 6,5 миллиона ночей. Представитель туристического ведомства добавил, что Тунис заинтересован в восстановлении российского турпотока до показателей предыдущих лет. По его словам, одним из главных препятствий остается ограниченное авиасообщение между двумя странами. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
тунис
африка
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, тунис, африка, москва, снг
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУНИС, АФРИКА, МОСКВА, СНГ
16:10 29.10.2026
 
Тунис с начала года принял 51 тысячу российских туристов

В Тунисе число российских туристов с начала года выросло почти на 60%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Число российских туристов, посетивших Тунис с начала 2026 года, увеличилось почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил РИА Новости представитель министерства туризма и ремесел Туниса в РФ и странах СНГ Нежи Гуидер на полях саммита Россия - Африка.
"По состоянию на 20 октября мы приняли 51 тысячу российских туристов против 32 тысяч за аналогичный период прошлого года", - сказал Гуидер.
По его словам, российский туристический рынок имеет особое значение для Туниса благодаря продолжительности пребывания отдыхающих и их высоким расходам.
"Российский рынок очень важен для нас. Он занимает первое место по количеству туристических ночевок, спросу на экскурсии, туристические программы и курсы талассотерапии. Кроме того, российские туристы тратят значительные суммы денег и предпочитают останавливаться в четырех- и пятизвездочных отелях", - отметил собеседник агентства.
Гуидер напомнил, что в 2019 году Тунис посетили 650 тысяч российских туристов, которые провели в стране в общей сложности около 6,5 миллиона ночей.
Представитель туристического ведомства добавил, что Тунис заинтересован в восстановлении российского турпотока до показателей предыдущих лет. По его словам, одним из главных препятствий остается ограниченное авиасообщение между двумя странами.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТУНИСАФРИКАМОСКВАСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала