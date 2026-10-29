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Тунис с начала года принял 51 тысячу российских туристов
Тунис с начала года принял 51 тысячу российских туристов - 29.10.2026, ПРАЙМ
Тунис с начала года принял 51 тысячу российских туристов
Число российских туристов, посетивших Тунис с начала 2026 года, увеличилось почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил РИА Новости... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:10+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Число российских туристов, посетивших Тунис с начала 2026 года, увеличилось почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил РИА Новости представитель министерства туризма и ремесел Туниса в РФ и странах СНГ Нежи Гуидер на полях саммита Россия - Африка. "По состоянию на 20 октября мы приняли 51 тысячу российских туристов против 32 тысяч за аналогичный период прошлого года", - сказал Гуидер. По его словам, российский туристический рынок имеет особое значение для Туниса благодаря продолжительности пребывания отдыхающих и их высоким расходам. "Российский рынок очень важен для нас. Он занимает первое место по количеству туристических ночевок, спросу на экскурсии, туристические программы и курсы талассотерапии. Кроме того, российские туристы тратят значительные суммы денег и предпочитают останавливаться в четырех- и пятизвездочных отелях", - отметил собеседник агентства. Гуидер напомнил, что в 2019 году Тунис посетили 650 тысяч российских туристов, которые провели в стране в общей сложности около 6,5 миллиона ночей. Представитель туристического ведомства добавил, что Тунис заинтересован в восстановлении российского турпотока до показателей предыдущих лет. По его словам, одним из главных препятствий остается ограниченное авиасообщение между двумя странами. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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туризм, бизнес, россия, тунис, африка, москва, снг
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУНИС, АФРИКА, МОСКВА, СНГ
Тунис с начала года принял 51 тысячу российских туристов
В Тунисе число российских туристов с начала года выросло почти на 60%
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Число российских туристов, посетивших Тунис с начала 2026 года, увеличилось почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил РИА Новости представитель министерства туризма и ремесел Туниса в РФ и странах СНГ Нежи Гуидер на полях саммита Россия - Африка.
"По состоянию на 20 октября мы приняли 51 тысячу российских туристов против 32 тысяч за аналогичный период прошлого года", - сказал Гуидер.
По его словам, российский туристический рынок имеет особое значение для Туниса
благодаря продолжительности пребывания отдыхающих и их высоким расходам.
"Российский рынок очень важен для нас. Он занимает первое место по количеству туристических ночевок, спросу на экскурсии, туристические программы и курсы талассотерапии. Кроме того, российские туристы тратят значительные суммы денег и предпочитают останавливаться в четырех- и пятизвездочных отелях", - отметил собеседник агентства.
Гуидер напомнил, что в 2019 году Тунис посетили 650 тысяч российских туристов, которые провели в стране в общей сложности около 6,5 миллиона ночей.
Представитель туристического ведомства добавил, что Тунис заинтересован в восстановлении российского турпотока до показателей предыдущих лет. По его словам, одним из главных препятствий остается ограниченное авиасообщение между двумя странами.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве
28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.