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Тунис с начала года принял 51 тысячу российских туристов

Тунис с начала года принял 51 тысячу российских туристов - 29.10.2026, ПРАЙМ

Тунис с начала года принял 51 тысячу российских туристов

Число российских туристов, посетивших Тунис с начала 2026 года, увеличилось почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил РИА Новости... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:10+0300

2026-10-29T16:10+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Число российских туристов, посетивших Тунис с начала 2026 года, увеличилось почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил РИА Новости представитель министерства туризма и ремесел Туниса в РФ и странах СНГ Нежи Гуидер на полях саммита Россия - Африка. "По состоянию на 20 октября мы приняли 51 тысячу российских туристов против 32 тысяч за аналогичный период прошлого года", - сказал Гуидер. По его словам, российский туристический рынок имеет особое значение для Туниса благодаря продолжительности пребывания отдыхающих и их высоким расходам. "Российский рынок очень важен для нас. Он занимает первое место по количеству туристических ночевок, спросу на экскурсии, туристические программы и курсы талассотерапии. Кроме того, российские туристы тратят значительные суммы денег и предпочитают останавливаться в четырех- и пятизвездочных отелях", - отметил собеседник агентства. Гуидер напомнил, что в 2019 году Тунис посетили 650 тысяч российских туристов, которые провели в стране в общей сложности около 6,5 миллиона ночей. Представитель туристического ведомства добавил, что Тунис заинтересован в восстановлении российского турпотока до показателей предыдущих лет. По его словам, одним из главных препятствий остается ограниченное авиасообщение между двумя странами. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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туризм, бизнес, россия, тунис, африка, москва, снг