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Тунис прорабатывает увеличение числа прямых авиарейсов из России
Тунис прорабатывает увеличение числа прямых авиарейсов из России - 29.10.2026, ПРАЙМ
Тунис прорабатывает увеличение числа прямых авиарейсов из России
Тунис прорабатывает возможность увеличения числа прямых авиарейсов из России на фоне высокого спроса со стороны российских туристов, сообщил РИА Новости... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:11+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Тунис прорабатывает возможность увеличения числа прямых авиарейсов из России на фоне высокого спроса со стороны российских туристов, сообщил РИА Новости представитель министерства туризма и ремесел Туниса в России и странах СНГ Нежи Гуидер на полях саммита Россия - Африка. Ранее на саммите президент России Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в РФ. "Наша цель - увеличить количество авиарейсов из России в Тунис, поскольку существует очень высокий спрос на это направление. Мы работаем с нашим министерством, чтобы убедить национальных авиаперевозчиков увеличить число рейсов и предоставить российским туроператорам необходимые возможности для организации туристических программ", - сказал Гуидер. По его словам, главным препятствием для восстановления российского турпотока до прежних показателей остается ситуация с авиасообщением, связанная с геополитической обстановкой и санкционными ограничениями. "В 2019 году мы приняли 650 тысяч российских туристов, около 90% которых прибыли рейсами иностранных авиакомпаний. Однако из-за санкций возникли ограничения на использование воздушного пространства Евросоюза", - пояснил собеседник агентства. Гуидер сообщил, что в этом году перевозки туристов из России в Тунис осуществляли тунисская авиакомпания Nouvelair и египетская Pyramid Airlines. По его словам, тунисские власти выдали специальное разрешение египетскому перевозчику по запросу туроператора, соответствующее согласование было получено и от российских авиационных властей. Представитель турведомства добавил, что Тунис также заинтересован в превращении страны в круглогодичное направление для российских туристов, предлагая, помимо пляжного отдыха, культурный, оздоровительный и экологический туризм, талассотерапию и гольф. "Мы хотим развивать российский рынок и вернуться к показателям предыдущих лет", - подчеркнул Гуидер. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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туризм, бизнес, россия, тунис, африка, москва, владимир путин, снг, ес
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУНИС, АФРИКА, МОСКВА, Владимир Путин, СНГ, ЕС
Тунис прорабатывает увеличение числа прямых авиарейсов из России
Тунис прорабатывает увеличение числа прямых авиарейсов из России на фоне спроса
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Тунис прорабатывает возможность увеличения числа прямых авиарейсов из России на фоне высокого спроса со стороны российских туристов, сообщил РИА Новости представитель министерства туризма и ремесел Туниса в России и странах СНГ Нежи Гуидер на полях саммита Россия - Африка.
Ранее на саммите президент России Владимир Путин
пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в РФ.
"Наша цель - увеличить количество авиарейсов из России в Тунис
, поскольку существует очень высокий спрос на это направление. Мы работаем с нашим министерством, чтобы убедить национальных авиаперевозчиков увеличить число рейсов и предоставить российским туроператорам необходимые возможности для организации туристических программ", - сказал Гуидер.
По его словам, главным препятствием для восстановления российского турпотока до прежних показателей остается ситуация с авиасообщением, связанная с геополитической обстановкой и санкционными ограничениями.
"В 2019 году мы приняли 650 тысяч российских туристов, около 90% которых прибыли рейсами иностранных авиакомпаний. Однако из-за санкций возникли ограничения на использование воздушного пространства Евросоюза"
, - пояснил собеседник агентства.
Гуидер сообщил, что в этом году перевозки туристов из России в Тунис осуществляли тунисская авиакомпания Nouvelair и египетская Pyramid Airlines. По его словам, тунисские власти выдали специальное разрешение египетскому перевозчику по запросу туроператора, соответствующее согласование было получено и от российских авиационных властей.
Представитель турведомства добавил, что Тунис также заинтересован в превращении страны в круглогодичное направление для российских туристов, предлагая, помимо пляжного отдыха, культурный, оздоровительный и экологический туризм, талассотерапию и гольф.
"Мы хотим развивать российский рынок и вернуться к показателям предыдущих лет", - подчеркнул Гуидер.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве
28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.