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Тунис прорабатывает увеличение числа прямых авиарейсов из России - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Тунис прорабатывает увеличение числа прямых авиарейсов из России
Тунис прорабатывает увеличение числа прямых авиарейсов из России - 29.10.2026, ПРАЙМ
Тунис прорабатывает увеличение числа прямых авиарейсов из России
Тунис прорабатывает возможность увеличения числа прямых авиарейсов из России на фоне высокого спроса со стороны российских туристов, сообщил РИА Новости... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:11+0300
2026-10-29T16:11+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Тунис прорабатывает возможность увеличения числа прямых авиарейсов из России на фоне высокого спроса со стороны российских туристов, сообщил РИА Новости представитель министерства туризма и ремесел Туниса в России и странах СНГ Нежи Гуидер на полях саммита Россия - Африка. Ранее на саммите президент России Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в РФ. "Наша цель - увеличить количество авиарейсов из России в Тунис, поскольку существует очень высокий спрос на это направление. Мы работаем с нашим министерством, чтобы убедить национальных авиаперевозчиков увеличить число рейсов и предоставить российским туроператорам необходимые возможности для организации туристических программ", - сказал Гуидер. По его словам, главным препятствием для восстановления российского турпотока до прежних показателей остается ситуация с авиасообщением, связанная с геополитической обстановкой и санкционными ограничениями. "В 2019 году мы приняли 650 тысяч российских туристов, около 90% которых прибыли рейсами иностранных авиакомпаний. Однако из-за санкций возникли ограничения на использование воздушного пространства Евросоюза", - пояснил собеседник агентства. Гуидер сообщил, что в этом году перевозки туристов из России в Тунис осуществляли тунисская авиакомпания Nouvelair и египетская Pyramid Airlines. По его словам, тунисские власти выдали специальное разрешение египетскому перевозчику по запросу туроператора, соответствующее согласование было получено и от российских авиационных властей. Представитель турведомства добавил, что Тунис также заинтересован в превращении страны в круглогодичное направление для российских туристов, предлагая, помимо пляжного отдыха, культурный, оздоровительный и экологический туризм, талассотерапию и гольф. "Мы хотим развивать российский рынок и вернуться к показателям предыдущих лет", - подчеркнул Гуидер. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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туризм, бизнес, россия, тунис, африка, москва, владимир путин, снг, ес
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУНИС, АФРИКА, МОСКВА, Владимир Путин, СНГ, ЕС
16:11 29.10.2026
 
Тунис прорабатывает увеличение числа прямых авиарейсов из России

Тунис прорабатывает увеличение числа прямых авиарейсов из России на фоне спроса

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Тунис прорабатывает возможность увеличения числа прямых авиарейсов из России на фоне высокого спроса со стороны российских туристов, сообщил РИА Новости представитель министерства туризма и ремесел Туниса в России и странах СНГ Нежи Гуидер на полях саммита Россия - Африка.
Ранее на саммите президент России Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в РФ.
"Наша цель - увеличить количество авиарейсов из России в Тунис, поскольку существует очень высокий спрос на это направление. Мы работаем с нашим министерством, чтобы убедить национальных авиаперевозчиков увеличить число рейсов и предоставить российским туроператорам необходимые возможности для организации туристических программ", - сказал Гуидер.
По его словам, главным препятствием для восстановления российского турпотока до прежних показателей остается ситуация с авиасообщением, связанная с геополитической обстановкой и санкционными ограничениями.
"В 2019 году мы приняли 650 тысяч российских туристов, около 90% которых прибыли рейсами иностранных авиакомпаний. Однако из-за санкций возникли ограничения на использование воздушного пространства Евросоюза", - пояснил собеседник агентства.
Гуидер сообщил, что в этом году перевозки туристов из России в Тунис осуществляли тунисская авиакомпания Nouvelair и египетская Pyramid Airlines. По его словам, тунисские власти выдали специальное разрешение египетскому перевозчику по запросу туроператора, соответствующее согласование было получено и от российских авиационных властей.
Представитель турведомства добавил, что Тунис также заинтересован в превращении страны в круглогодичное направление для российских туристов, предлагая, помимо пляжного отдыха, культурный, оздоровительный и экологический туризм, талассотерапию и гольф.
"Мы хотим развивать российский рынок и вернуться к показателям предыдущих лет", - подчеркнул Гуидер.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТУНИСАФРИКАМОСКВАВладимир ПутинСНГЕС
 
 
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