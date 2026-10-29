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Туроператоры фиксируют рост спроса на поездки на матчи зарубежных клубов - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Туроператоры фиксируют рост спроса на поездки на матчи зарубежных клубов
Туроператоры фиксируют рост спроса на поездки на матчи зарубежных клубов - 29.10.2026, ПРАЙМ
Туроператоры фиксируют рост спроса на поездки на матчи зарубежных клубов
Российские туроператоры фиксируют рост спроса туристов на бронирование поездок на матчи популярных зарубежных футбольных клубов, сообщила Ассоциация... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T14:00+0300
2026-10-29T14:00+0300
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туризм
россия
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атор
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российские туроператоры фиксируют рост спроса туристов на бронирование поездок на матчи популярных зарубежных футбольных клубов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Туроператоры отмечают рост числа запросов и бронирований поездок на матчи ведущих зарубежных клубов", - говорится в сообщении. В АТОР отметили, что в этом сезоне российским болельщикам необязательно ехать в Испанию или Англию, так как матчи с участием таких клубов пройдут в Азербайджане и Турции, куда туристам не требуется виза. Однако футбольные туры интересны не только преданным болельщикам. Так, некоторые туристы планируют путешествие под конкретный матч, выбирая даты поездки с учетом футбольного календаря, а другие - добавляют посещение стадиона к уже запланированному отдыху, добавили в компании Space Travel. Так, на матч в Баку туроператоры предлагают поездки продолжительностью два-три дня, а полный бюджет футбольного путешествия с перелетом из Москвы составит около 52–73 тысячи рублей на человека. В свою очередь стоимость такого тура в Стамбул 4 ноября на одну из игр составит примерно 110 тысяч рублей на человека: в цену входит авиаперелет, проживание, билеты на игру и трансфер, приводит АТОР данные туроператора Space Travel. В компании также подчеркнули, что самые доступные направления для футбольных путешествий российских туристов - это страны СНГ, Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Европа.
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бизнес, туризм, россия, турция, испания, англия, атор, снг
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИСПАНИЯ, Англия, АТОР, СНГ
14:00 29.10.2026
 
Туроператоры фиксируют рост спроса на поездки на матчи зарубежных клубов

АТОР: туроператоры фиксируют рост спроса на поездки на матчи футбольных клубов

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российские туроператоры фиксируют рост спроса туристов на бронирование поездок на матчи популярных зарубежных футбольных клубов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Туроператоры отмечают рост числа запросов и бронирований поездок на матчи ведущих зарубежных клубов", - говорится в сообщении.
В АТОР отметили, что в этом сезоне российским болельщикам необязательно ехать в Испанию или Англию, так как матчи с участием таких клубов пройдут в Азербайджане и Турции, куда туристам не требуется виза.
Однако футбольные туры интересны не только преданным болельщикам. Так, некоторые туристы планируют путешествие под конкретный матч, выбирая даты поездки с учетом футбольного календаря, а другие - добавляют посещение стадиона к уже запланированному отдыху, добавили в компании Space Travel.
Так, на матч в Баку туроператоры предлагают поездки продолжительностью два-три дня, а полный бюджет футбольного путешествия с перелетом из Москвы составит около 52–73 тысячи рублей на человека.
В свою очередь стоимость такого тура в Стамбул 4 ноября на одну из игр составит примерно 110 тысяч рублей на человека: в цену входит авиаперелет, проживание, билеты на игру и трансфер, приводит АТОР данные туроператора Space Travel.
В компании также подчеркнули, что самые доступные направления для футбольных путешествий российских туристов - это страны СНГ, Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Европа.
 
БизнесТуризмРОССИЯТУРЦИЯИСПАНИЯАнглияАТОРСНГ
 
 
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