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ИИ-оракул для ВСУ: НАТО передала Украине новую разработку, пишет BI - 29.10.2026, ПРАЙМ
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ИИ-оракул для ВСУ: НАТО передала Украине новую разработку, пишет BI
ИИ-оракул для ВСУ: НАТО передала Украине новую разработку, пишет BI - 29.10.2026, ПРАЙМ
ИИ-оракул для ВСУ: НАТО передала Украине новую разработку, пишет BI
НАТО предоставила Украине новую модель искусственного интеллекта, которая прогнозирует активность российских дронов на передовой, пишет Business Insider со... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:58+0300
2026-10-29T17:00+0300
вооружения
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нато
оружие
ии
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. НАТО предоставила Украине новую модель искусственного интеллекта, которая прогнозирует активность российских дронов на передовой, пишет Business Insider со ссылкой на представителя Объединенного центра анализа, подготовки и образования НАТО (JATEC).Как отмечает издание, система под названием "Инициатива 13" или "Модель 13" разработана силами Украины и Объединенным командованием по трансформации НАТО при поддержке JATEC. Она обучена на данных с поля боя и учитывает предыдущую активность российских дронов, типы аппаратов, время и способ их применения, погодные условия, рельеф и расстояние до линии фронта. Система охватывает от 5 до 50 километров территории Украины за линией соприкосновения и делит ее на географические ячейки."Для каждой ячейки система определяет ожидаемую интенсивность ударной и разведывательной активности БПЛА, уровень угрозы, тенденцию его изменения и диапазон возможных значений", — приводит Business Insider слова представителя JATEC.Издание также отмечает, что в разработке находится еще одна ИИ-модель под номером 32 для планирования артиллерийских развертываний, но этот проект пока остается на стадии прототипа.
https://1prime.ru/20261023/ukraina-874562096.html
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украина, нато, оружие, ии, искусственный интеллект
Вооружения, УКРАИНА, НАТО, оружие, ИИ, искусственный интеллект
16:58 29.10.2026 (обновлено: 17:00 29.10.2026)
 
ИИ-оракул для ВСУ: НАТО передала Украине новую разработку, пишет BI

BI: НАТО передала Украине ИИ-модель для прогнозирования ударов дронов

© РИА Новости . Михаил Маркив | Перейти в медиабанкНациональный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Михаил Маркив
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. НАТО предоставила Украине новую модель искусственного интеллекта, которая прогнозирует активность российских дронов на передовой, пишет Business Insider со ссылкой на представителя Объединенного центра анализа, подготовки и образования НАТО (JATEC).
Как отмечает издание, система под названием "Инициатива 13" или "Модель 13" разработана силами Украины и Объединенным командованием по трансформации НАТО при поддержке JATEC. Она обучена на данных с поля боя и учитывает предыдущую активность российских дронов, типы аппаратов, время и способ их применения, погодные условия, рельеф и расстояние до линии фронта. Система охватывает от 5 до 50 километров территории Украины за линией соприкосновения и делит ее на географические ячейки.
"Для каждой ячейки система определяет ожидаемую интенсивность ударной и разведывательной активности БПЛА, уровень угрозы, тенденцию его изменения и диапазон возможных значений", — приводит Business Insider слова представителя JATEC.
Издание также отмечает, что в разработке находится еще одна ИИ-модель под номером 32 для планирования артиллерийских развертываний, но этот проект пока остается на стадии прототипа.
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ВооруженияУКРАИНАНАТОоружиеИИискусственный интеллект
 
 
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