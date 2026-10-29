Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/vengrija-874788116.html
Венгрия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики
Венгрия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики - 29.10.2026, ПРАЙМ
Венгрия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики
Венгрия и США подписали еще одно соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики, сообщила глава венгерского МИД Анита Орбан после встречи с госсекретарем США... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T22:38+0300
2026-10-29T22:38+0300
нефть
сша
венгрия
марко рубио
марк рубио
мид
facebook
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874788116.jpg?1793302687
БУДАПЕШТ, 29 окт - ПРАЙМ. Венгрия и США подписали еще одно соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики, сообщила глава венгерского МИД Анита Орбан после встречи с госсекретарем США Марко Рубио. "Мы подписали с госсекретарем США Марко Рубио два важных соглашения о сотрудничестве. В рамках соглашения Trump Peace Pipelines Framework мы укрепляем сотрудничество в развитии региональной газовой и нефтяной инфраструктуры", - написала Орбан в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). По ее словам, подписано было также второе соглашение об укреплении сотрудничества между правоохранительными органами и обмене информацией в связи с преступлениями, совершаемыми радикальными организациями.
сша
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, венгрия, марко рубио, марк рубио, мид, facebook
Нефть, США, ВЕНГРИЯ, Марко Рубио, Марк Рубио, МИД, Facebook
22:38 29.10.2026
 
Венгрия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики

Венгрия и США подписали еще одно соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 29 окт - ПРАЙМ. Венгрия и США подписали еще одно соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики, сообщила глава венгерского МИД Анита Орбан после встречи с госсекретарем США Марко Рубио.
"Мы подписали с госсекретарем США Марко Рубио два важных соглашения о сотрудничестве. В рамках соглашения Trump Peace Pipelines Framework мы укрепляем сотрудничество в развитии региональной газовой и нефтяной инфраструктуры", - написала Орбан в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
По ее словам, подписано было также второе соглашение об укреплении сотрудничества между правоохранительными органами и обмене информацией в связи с преступлениями, совершаемыми радикальными организациями.
 
НефтьСШАВЕНГРИЯМарко РубиоМарк РубиоМИДFacebook
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала