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Венгрия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики

Венгрия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики - 29.10.2026, ПРАЙМ

Венгрия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики

Венгрия и США подписали еще одно соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики, сообщила глава венгерского МИД Анита Орбан после встречи с госсекретарем США... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T22:38+0300

2026-10-29T22:38+0300

2026-10-29T22:38+0300

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БУДАПЕШТ, 29 окт - ПРАЙМ. Венгрия и США подписали еще одно соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики, сообщила глава венгерского МИД Анита Орбан после встречи с госсекретарем США Марко Рубио. "Мы подписали с госсекретарем США Марко Рубио два важных соглашения о сотрудничестве. В рамках соглашения Trump Peace Pipelines Framework мы укрепляем сотрудничество в развитии региональной газовой и нефтяной инфраструктуры", - написала Орбан в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). По ее словам, подписано было также второе соглашение об укреплении сотрудничества между правоохранительными органами и обмене информацией в связи с преступлениями, совершаемыми радикальными организациями.

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нефть, сша, венгрия, марко рубио, марк рубио, мид, facebook