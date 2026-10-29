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Венгрия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики
Венгрия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики - 29.10.2026, ПРАЙМ
Венгрия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики
Венгрия и США подписали еще одно соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики, сообщила глава венгерского МИД Анита Орбан после встречи с госсекретарем США... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T22:38+0300
2026-10-29T22:38+0300
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БУДАПЕШТ, 29 окт - ПРАЙМ. Венгрия и США подписали еще одно соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики, сообщила глава венгерского МИД Анита Орбан после встречи с госсекретарем США Марко Рубио.
"Мы подписали с госсекретарем США Марко Рубио два важных соглашения о сотрудничестве. В рамках соглашения Trump Peace Pipelines Framework мы укрепляем сотрудничество в развитии региональной газовой и нефтяной инфраструктуры", - написала Орбан в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
По ее словам, подписано было также второе соглашение об укреплении сотрудничества между правоохранительными органами и обмене информацией в связи с преступлениями, совершаемыми радикальными организациями.
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Нефть, США, ВЕНГРИЯ, Марко Рубио, Марк Рубио, МИД, Facebook
Венгрия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики
Венгрия и США подписали еще одно соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики
БУДАПЕШТ, 29 окт - ПРАЙМ. Венгрия и США подписали еще одно соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики, сообщила глава венгерского МИД Анита Орбан после встречи с госсекретарем США Марко Рубио.
"Мы подписали с госсекретарем США Марко Рубио два важных соглашения о сотрудничестве. В рамках соглашения Trump Peace Pipelines Framework мы укрепляем сотрудничество в развитии региональной газовой и нефтяной инфраструктуры", - написала Орбан в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
По ее словам, подписано было также второе соглашение об укреплении сотрудничества между правоохранительными органами и обмене информацией в связи с преступлениями, совершаемыми радикальными организациями.