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Австралийская Woodside поставляет Катару до трех миллионов тонн СПГ в год - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Австралийская Woodside поставляет Катару до трех миллионов тонн СПГ в год
Австралийская Woodside поставляет Катару до трех миллионов тонн СПГ в год - 29.10.2026, ПРАЙМ
Австралийская Woodside поставляет Катару до трех миллионов тонн СПГ в год
Австралийская энергетическая Woodside Energy Group договорилась с катарской QatarEnergy о поставках ближневосточной компании до 3 миллионов тонн сжиженного... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T14:33+0300
2026-10-29T14:33+0300
нефть
газ
сша
мексиканский залив
катар
qatarenergy
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Австралийская энергетическая Woodside Energy Group договорилась с катарской QatarEnergy о поставках ближневосточной компании до 3 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год сроком на 20 лет, сообщили компании. "Woodside подписала долгосрочный договор купли-продажи с QatarEnergy на поставку до 3 миллионов тонн в год СПГ в течение 20 лет с проекта Louisiana LNG", - говорится в релизе австралийской компании. Woodside добавляет, что проект включает три технологические линии общей мощностью 16,5 миллиона тонн в год, а его запуск запланирован на 2029 год. В свою очередь QatarEnergy в своем пресс-релизе заявила, что поставки начнутся в 2030 году. Катарская компания уточняет, что проект Louisiana LNG расположен на побережье Мексиканского залива в США и находится в настоящее время на стадии строительства. "Приобретение дополнительных объемов делает QatarEnergy крупнейшим покупателем СПГ из США и укрепляют наши позиции для удовлетворения растущих мировых потребностей в СПГ", - прокомментировал глава QatarEnergy, госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби, чьи слова приводит компания.
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нефть, газ, сша, мексиканский залив, катар, qatarenergy
Нефть, Газ, США, Мексиканский залив, КАТАР, QatarEnergy
14:33 29.10.2026
 
Австралийская Woodside поставляет Катару до трех миллионов тонн СПГ в год

Австралийская Woodside поставляет Катару до трех миллионов тонн СПГ в год на 20 лет

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Австралийская энергетическая Woodside Energy Group договорилась с катарской QatarEnergy о поставках ближневосточной компании до 3 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год сроком на 20 лет, сообщили компании.
"Woodside подписала долгосрочный договор купли-продажи с QatarEnergy на поставку до 3 миллионов тонн в год СПГ в течение 20 лет с проекта Louisiana LNG", - говорится в релизе австралийской компании.
Woodside добавляет, что проект включает три технологические линии общей мощностью 16,5 миллиона тонн в год, а его запуск запланирован на 2029 год.
В свою очередь QatarEnergy в своем пресс-релизе заявила, что поставки начнутся в 2030 году.
Катарская компания уточняет, что проект Louisiana LNG расположен на побережье Мексиканского залива в США и находится в настоящее время на стадии строительства.
"Приобретение дополнительных объемов делает QatarEnergy крупнейшим покупателем СПГ из США и укрепляют наши позиции для удовлетворения растущих мировых потребностей в СПГ", - прокомментировал глава QatarEnergy, госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби, чьи слова приводит компания.
 
НефтьГазСШАМексиканский заливКАТАРQatarEnergy
 
 
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