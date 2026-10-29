https://1prime.ru/20261029/woodside-874761987.html

Австралийская Woodside поставляет Катару до трех миллионов тонн СПГ в год

Австралийская Woodside поставляет Катару до трех миллионов тонн СПГ в год - 29.10.2026, ПРАЙМ

Австралийская Woodside поставляет Катару до трех миллионов тонн СПГ в год

Австралийская энергетическая Woodside Energy Group договорилась с катарской QatarEnergy о поставках ближневосточной компании до 3 миллионов тонн сжиженного... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T14:33+0300

2026-10-29T14:33+0300

2026-10-29T14:33+0300

нефть

газ

сша

мексиканский залив

катар

qatarenergy

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874761987.jpg?1793273605

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Австралийская энергетическая Woodside Energy Group договорилась с катарской QatarEnergy о поставках ближневосточной компании до 3 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год сроком на 20 лет, сообщили компании. "Woodside подписала долгосрочный договор купли-продажи с QatarEnergy на поставку до 3 миллионов тонн в год СПГ в течение 20 лет с проекта Louisiana LNG", - говорится в релизе австралийской компании. Woodside добавляет, что проект включает три технологические линии общей мощностью 16,5 миллиона тонн в год, а его запуск запланирован на 2029 год. В свою очередь QatarEnergy в своем пресс-релизе заявила, что поставки начнутся в 2030 году. Катарская компания уточняет, что проект Louisiana LNG расположен на побережье Мексиканского залива в США и находится в настоящее время на стадии строительства. "Приобретение дополнительных объемов делает QatarEnergy крупнейшим покупателем СПГ из США и укрепляют наши позиции для удовлетворения растущих мировых потребностей в СПГ", - прокомментировал глава QatarEnergy, госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби, чьи слова приводит компания.

сша

мексиканский залив

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, сша, мексиканский залив, катар, qatarenergy