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Курс юаня на Мосбирже в начале торгов вырос до 12,04 рубля
Курс юаня на Мосбирже в начале торгов вырос до 12,04 рубля - 29.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже в начале торгов вырос до 12,04 рубля
Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торгов четверга повышается до 12,04 рубля, следует из данных Московской биржи. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T09:17+0300
2026-10-29T09:17+0300
2026-10-29T09:17+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торгов четверга повышается до 12,04 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.03 мск повышался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,04 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.
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Курс юаня на Мосбирже в начале торгов вырос до 12,04 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос на копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,04 рубля