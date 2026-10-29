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Курс юаня на Мосбирже опустился до 12 рублей
Курс юаня на Мосбирже опустился до 12 рублей - 29.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже опустился до 12 рублей
Курс юаня опустился до 12 рублей, впервые с 5 августа, следует из данных Московской биржи. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T09:47+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Курс юаня опустился до 12 рублей, впервые с 5 августа, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.34 мск снижается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12 рублей.
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Курс юаня на Мосбирже опустился до 12 рублей
Курс юаня на Мосбирже опустился до 12 рублей впервые с 5 августа