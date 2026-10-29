https://1prime.ru/20261029/yuan-874739602.html

Курс юаня на Мосбирже опустился до 12 рублей

Курс юаня на Мосбирже опустился до 12 рублей - 29.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже опустился до 12 рублей

Курс юаня опустился до 12 рублей, впервые с 5 августа, следует из данных Московской биржи. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T09:47+0300

2026-10-29T09:47+0300

2026-10-29T09:47+0300

китайский юань

рынок

юань

россия

мосбиржа

валюта

курсы валют

рубль

торги

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874739602.jpg?1793256424

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Курс юаня опустился до 12 рублей, впервые с 5 августа, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.34 мск снижается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12 рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, юань, россия, мосбиржа, валюта, курсы валют, рубль, торги