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"Альтер Инвест" запустила производство умных телевизоров во Владивостоке - 30.10.2026, ПРАЙМ
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"Альтер Инвест" запустила производство умных телевизоров во Владивостоке
"Альтер Инвест" запустила производство умных телевизоров во Владивостоке - 30.10.2026, ПРАЙМ
"Альтер Инвест" запустила производство умных телевизоров во Владивостоке
Компания "Альтер Инвест" запустила производство умных телевизоров на площадке бывшего завода Mazda во Владивостоке, сообщила компания. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T07:16+0300
2026-10-30T07:16+0300
бизнес
промышленность
владивосток
mazda
smart tv
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Компания "Альтер Инвест" запустила производство умных телевизоров на площадке бывшего завода Mazda во Владивостоке, сообщила компания. "Проект по производству Smart TV стартовал во Владивостоке... Новые мощности, созданные на индустриальной площадке бывшего завода двигателей Mazda во Владивостоке... включают высокотехнологичную линию сборки и контроля, чистую комнату и испытательную лабораторию с передовым оборудованием для тестирования продукции", - говорится в сообщении. На первом этапе прогнозные объемы выпуска телевизоров составят до 600 тысяч устройств в год, в дальнейшем планируется расширение мощностей до 1,2 миллиона единиц. Для реализации проекта создано новое юрлицо ООО "Санрайз Электроникс", а якорным клиентом проекта стал ритейлер DNS. "Уверен, что новые мощности будут востребованы всеми дистрибьюторами телевизоров, стремящимися нарастить свою долю на российском рынке", - прокомментировал гендиректор "Альтер Инвест" Николай Соболев.
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бизнес, промышленность, владивосток, mazda, smart tv
Бизнес, Промышленность, Владивосток, Mazda, Smart TV
07:16 30.10.2026
 
"Альтер Инвест" запустила производство умных телевизоров во Владивостоке

"Альтер Инвест" запустила производство умных телевизоров во Владивостоке

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Компания "Альтер Инвест" запустила производство умных телевизоров на площадке бывшего завода Mazda во Владивостоке, сообщила компания.
"Проект по производству Smart TV стартовал во Владивостоке... Новые мощности, созданные на индустриальной площадке бывшего завода двигателей Mazda во Владивостоке... включают высокотехнологичную линию сборки и контроля, чистую комнату и испытательную лабораторию с передовым оборудованием для тестирования продукции", - говорится в сообщении.
На первом этапе прогнозные объемы выпуска телевизоров составят до 600 тысяч устройств в год, в дальнейшем планируется расширение мощностей до 1,2 миллиона единиц.
Для реализации проекта создано новое юрлицо ООО "Санрайз Электроникс", а якорным клиентом проекта стал ритейлер DNS.
"Уверен, что новые мощности будут востребованы всеми дистрибьюторами телевизоров, стремящимися нарастить свою долю на российском рынке", - прокомментировал гендиректор "Альтер Инвест" Николай Соболев.
 
БизнесПромышленностьВладивостокMazdaSmart TV
 
 
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