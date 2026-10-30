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В АТОР рассказали, когда начнется активное бронирование новогоднего отдыха - 30.10.2026, ПРАЙМ
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В АТОР рассказали, когда начнется активное бронирование новогоднего отдыха
В АТОР рассказали, когда начнется активное бронирование новогоднего отдыха - 30.10.2026, ПРАЙМ
В АТОР рассказали, когда начнется активное бронирование новогоднего отдыха
Активный спрос российских туристов на бронирование отдыха в период новогодних праздников по России начнется в ноябре, рассказала исполнительный директор... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T08:31+0300
2026-10-30T09:26+0300
туризм
бизнес
россия
вологда
московская область
ленинградская область
атор
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Активный спрос российских туристов на бронирование отдыха в период новогодних праздников по России начнется в ноябре, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в кулуарах Форума туристических территорий FIIT-2026. "Мы считаем, что спрос еще догонит, и в ноябре все активизируется. Пока мы видим, как в начале октября вели себя довольно пассивно наши потребители, сейчас пока такая картина сохраняется", - сказала она журналистам о бронированиях на новогодние праздники по России. По ее словам, это не касается бронирований отдыха в Великом Устюге - ожидается, что направление войдет в пятерку самых востребованных по России на эти даты. При этом она назвала и активный спрос туристов на отдых в Вологде в эти даты. "Пока бронирования идут как бы вокруг городов-доноров поблизости: Московская область бронируется активно, Ленинградская область, Карелия бронируются жителями Санкт-Петербурга", - отметила Ломидзе. Кроме того, есть некоторые бронирования Центрального федерального округа, "Золотого кольца". "То есть пока вот так, но в абсолютном выражении это все равно не те цифры, глядя на которые можно было бы сказать, что это будет топ", - пояснила она.
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туризм, бизнес, россия, вологда, московская область, ленинградская область, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Вологда, Московская область, Ленинградская область, АТОР
08:31 30.10.2026 (обновлено: 09:26 30.10.2026)
 
В АТОР рассказали, когда начнется активное бронирование новогоднего отдыха

АТОР: активный спрос на бронирование новогоднего отдыха в России начнется в ноябре

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Активный спрос российских туристов на бронирование отдыха в период новогодних праздников по России начнется в ноябре, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в кулуарах Форума туристических территорий FIIT-2026.
"Мы считаем, что спрос еще догонит, и в ноябре все активизируется. Пока мы видим, как в начале октября вели себя довольно пассивно наши потребители, сейчас пока такая картина сохраняется", - сказала она журналистам о бронированиях на новогодние праздники по России.
По ее словам, это не касается бронирований отдыха в Великом Устюге - ожидается, что направление войдет в пятерку самых востребованных по России на эти даты. При этом она назвала и активный спрос туристов на отдых в Вологде в эти даты.
"Пока бронирования идут как бы вокруг городов-доноров поблизости: Московская область бронируется активно, Ленинградская область, Карелия бронируются жителями Санкт-Петербурга", - отметила Ломидзе.
Кроме того, есть некоторые бронирования Центрального федерального округа, "Золотого кольца". "То есть пока вот так, но в абсолютном выражении это все равно не те цифры, глядя на которые можно было бы сказать, что это будет топ", - пояснила она.
 
ТуризмБизнесРОССИЯВологдаМосковская областьЛенинградская областьАТОР
 
 
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