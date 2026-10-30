https://1prime.ru/20261030/atory-874793751.html
АТОР рассказала о спросе на новогодний отдых в России
АТОР рассказала о спросе на новогодний отдых в России - 30.10.2026, ПРАЙМ
АТОР рассказала о спросе на новогодний отдых в России
Российская зима на международном рынке стала восприниматься как нечто красивое: китайские и арабские туристы начали бронировать новогодний отдых в России,... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T08:31+0300
2026-10-30T08:31+0300
2026-10-30T09:26+0300
туризм
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
атор
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российская зима на международном рынке стала восприниматься как нечто красивое: китайские и арабские туристы начали бронировать новогодний отдых в России, рассказала журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Есть запросы у китайских туристов в некотором количестве, небольшие запросы из арабских стран - там не упал спрос до нуля. Даже этот небольшой спрос - это все равно очень классная история, потому что начиная с прошлого и позапрошлого года зима в России вышла немножко на международный рынок не как нечто страшное, а что-то очень красивое и прикольное", - сказала она в кулуарах Форума туристических территорий FIIT-2026. По ее словам, в основном такие зимние поездки - это "одноразовая история". Однако в АТОР видят спрос на них в текущем году. В основном в топе спроса у таких путешественников находятся Москва и Санкт-Петербург.
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туризм, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АТОР
АТОР рассказала о спросе на новогодний отдых в России
АТОР: китайские и арабские туристы начали бронировать новогодний отдых в России
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российская зима на международном рынке стала восприниматься как нечто красивое: китайские и арабские туристы начали бронировать новогодний отдых в России, рассказала журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Есть запросы у китайских туристов в некотором количестве, небольшие запросы из арабских стран - там не упал спрос до нуля. Даже этот небольшой спрос - это все равно очень классная история, потому что начиная с прошлого и позапрошлого года зима в России вышла немножко на международный рынок не как нечто страшное, а что-то очень красивое и прикольное", - сказала она в кулуарах Форума туристических территорий FIIT-2026.
По ее словам, в основном такие зимние поездки - это "одноразовая история". Однако в АТОР видят спрос на них в текущем году. В основном в топе спроса у таких путешественников находятся Москва и Санкт-Петербург.