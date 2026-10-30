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АТОР рассказала о спросе на новогодний отдых в России

АТОР рассказала о спросе на новогодний отдых в России - 30.10.2026, ПРАЙМ

АТОР рассказала о спросе на новогодний отдых в России

Российская зима на международном рынке стала восприниматься как нечто красивое: китайские и арабские туристы начали бронировать новогодний отдых в России,... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T08:31+0300

2026-10-30T08:31+0300

2026-10-30T09:26+0300

туризм

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

атор

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российская зима на международном рынке стала восприниматься как нечто красивое: китайские и арабские туристы начали бронировать новогодний отдых в России, рассказала журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Есть запросы у китайских туристов в некотором количестве, небольшие запросы из арабских стран - там не упал спрос до нуля. Даже этот небольшой спрос - это все равно очень классная история, потому что начиная с прошлого и позапрошлого года зима в России вышла немножко на международный рынок не как нечто страшное, а что-то очень красивое и прикольное", - сказала она в кулуарах Форума туристических территорий FIIT-2026. По ее словам, в основном такие зимние поездки - это "одноразовая история". Однако в АТОР видят спрос на них в текущем году. В основном в топе спроса у таких путешественников находятся Москва и Санкт-Петербург.

москва

санкт-петербург

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туризм, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, атор