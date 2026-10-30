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АТОР: почти 5,7 миллиона российских туристов посетили Турцию

АТОР: почти 5,7 миллиона российских туристов посетили Турцию - 30.10.2026, ПРАЙМ

АТОР: почти 5,7 миллиона российских туристов посетили Турцию

Почти 5,7 миллиона российских туристов приехали в Турцию с января по сентябрь 2026 года - это на 3,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T19:36+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Почти 5,7 миллиона российских туристов приехали в Турцию с января по сентябрь 2026 года - это на 3,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Топ ведущих въездных рынков Турции: Россия 5,69 миллиона прибытия в январе-сентябре 2026 года - плюс 3,1% к 2025 году", - говорится в сообщении. По данным ассоциации, на курорты Антальи в январе-сентябре 2026 года пришлось 3,25 миллиона визитов, или 57,11% всего российского турпотока за этот период. При этом Стамбул посетило 1,67 миллиона российских граждан - или 29,5% всего российского турпотока. "Провинция Мугла (Эгейское побережье): 374,2 тысячи визитов, что на 4,4% больше, чем в том же периоде 2025 года, доля в российском турпотоке в Турцию – 6,6%", - добавили в АТОР. Остальные пункты въезда - Измир, Мерсин, Адана, Анкара, наземные границы с Грузией и Болгарией - дали около 7% российского турпотока - менее 400 тысяч визитов в период с января по сентябрь 2026 года. В ассоциации добавили, что в список лидирующих въездных рынков Турции вошли Германия, Великобритания, Иран и Болгария.

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туризм, бизнес, россия, турция, болгария, москва, атор