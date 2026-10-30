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"Автоваз" оснастил биотопливную Lada Vesta CNG дополнительными опциями - 30.10.2026, ПРАЙМ
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"Автоваз" оснастил биотопливную Lada Vesta CNG дополнительными опциями
"Автоваз" оснастил биотопливную Lada Vesta CNG дополнительными опциями - 30.10.2026, ПРАЙМ
"Автоваз" оснастил биотопливную Lada Vesta CNG дополнительными опциями
Биотопливный автомобиль Lada Vesta CNG оснастили телематической системой, а также, начиная с версии "Драйв" - климат-системой, при этом цены на модель не... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:56+0300
2026-10-30T11:58+0300
бизнес
автоваз
lada niva legend
lada x-cross 5
lada iskra
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Биотопливный автомобиль Lada Vesta CNG оснастили телематической системой, а также, начиная с версии "Драйв" - климат-системой, при этом цены на модель не изменились, сообщил "Автоваз". "Битопливная LADA Vesta CNG стала технологичнее и комфортнее - при этом цены на модель не изменились. Теперь во все комплектации - "Комфорт", "Практик", "Драйв" и "Техно" - входит телематическая система Lada Connect Старт, а начиная с версии "Драйв" автомобиль оснащается автоматической климат-системой", - говорится в сообщении. Телепатическая система Lada Connect Старт позволяет дистанционно через смартфон проверить запас топлива, узнать местонахождение автомобиля, а также состояние двигателя, дверей и багажника, отметили в компании. Климат-система же позволяет поддерживать заданную температуру в салоне. При этом стоимость автомобиля будет прежней - она начинается от 1,881 миллиона рублей, а максимальная выгода по кредитным, лизинговым программам и трейд-ин достигает 330 тысяч рублей. Lada Vesta CNG работает на бензине и метане. Суммарный запас хода у нее составляет более тысячи километров, а использование метана позволяет значительно сократить расходы на топливо.
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40
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40
бизнес, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
11:56 30.10.2026 (обновлено: 11:58 30.10.2026)
 
"Автоваз" оснастил биотопливную Lada Vesta CNG дополнительными опциями

"Автоваз" оснастил биотопливную Lada Vesta CNG телематической системой и климат-системой

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Биотопливный автомобиль Lada Vesta CNG оснастили телематической системой, а также, начиная с версии "Драйв" - климат-системой, при этом цены на модель не изменились, сообщил "Автоваз".
"Битопливная LADA Vesta CNG стала технологичнее и комфортнее - при этом цены на модель не изменились. Теперь во все комплектации - "Комфорт", "Практик", "Драйв" и "Техно" - входит телематическая система Lada Connect Старт, а начиная с версии "Драйв" автомобиль оснащается автоматической климат-системой", - говорится в сообщении.
Телепатическая система Lada Connect Старт позволяет дистанционно через смартфон проверить запас топлива, узнать местонахождение автомобиля, а также состояние двигателя, дверей и багажника, отметили в компании. Климат-система же позволяет поддерживать заданную температуру в салоне.
При этом стоимость автомобиля будет прежней - она начинается от 1,881 миллиона рублей, а максимальная выгода по кредитным, лизинговым программам и трейд-ин достигает 330 тысяч рублей.
Lada Vesta CNG работает на бензине и метане. Суммарный запас хода у нее составляет более тысячи километров, а использование метана позволяет значительно сократить расходы на топливо.
 
БизнесАвтоВАЗLada Niva LegendLada X-Cross 5Lada Iskra
 
 
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