https://1prime.ru/20261030/avtomobil-874807205.html

"Автоваз" оснастил биотопливную Lada Vesta CNG дополнительными опциями

"Автоваз" оснастил биотопливную Lada Vesta CNG дополнительными опциями - 30.10.2026, ПРАЙМ

"Автоваз" оснастил биотопливную Lada Vesta CNG дополнительными опциями

Биотопливный автомобиль Lada Vesta CNG оснастили телематической системой, а также, начиная с версии "Драйв" - климат-системой, при этом цены на модель не... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:56+0300

2026-10-30T11:56+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Биотопливный автомобиль Lada Vesta CNG оснастили телематической системой, а также, начиная с версии "Драйв" - климат-системой, при этом цены на модель не изменились, сообщил "Автоваз". "Битопливная LADA Vesta CNG стала технологичнее и комфортнее - при этом цены на модель не изменились. Теперь во все комплектации - "Комфорт", "Практик", "Драйв" и "Техно" - входит телематическая система Lada Connect Старт, а начиная с версии "Драйв" автомобиль оснащается автоматической климат-системой", - говорится в сообщении. Телепатическая система Lada Connect Старт позволяет дистанционно через смартфон проверить запас топлива, узнать местонахождение автомобиля, а также состояние двигателя, дверей и багажника, отметили в компании. Климат-система же позволяет поддерживать заданную температуру в салоне. При этом стоимость автомобиля будет прежней - она начинается от 1,881 миллиона рублей, а максимальная выгода по кредитным, лизинговым программам и трейд-ин достигает 330 тысяч рублей. Lada Vesta CNG работает на бензине и метане. Суммарный запас хода у нее составляет более тысячи километров, а использование метана позволяет значительно сократить расходы на топливо.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra