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Цена нефти Brent поднялась выше 118 долларов

Цена нефти Brent поднялась выше 118 долларов - 30.10.2026, ПРАЙМ

Цена нефти Brent поднялась выше 118 долларов

Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу днем в пределах 3%, стоимость барреля марки Brent с поставкой в декабре достигла уровня в 118 долларов впервые с 30... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T13:46+0300

2026-10-30T13:46+0300

2026-10-30T13:46+0300

нефть

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу днем в пределах 3%, стоимость барреля марки Brent с поставкой в декабре достигла уровня в 118 долларов впервые с 30 апреля, следует из данных торгов. По состоянию на 13.39 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,62% относительно предыдущего закрытия - до 117,89 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 30 апреля достиг отметки в 118 долларов. Декабрьские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 1,99% - до 104,03 доллара за баррель.

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2026

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нефть