https://1prime.ru/20261030/brent--874816024.html
Цена нефти Brent поднялась выше 118 долларов
Цена нефти Brent поднялась выше 118 долларов - 30.10.2026, ПРАЙМ
Цена нефти Brent поднялась выше 118 долларов
Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу днем в пределах 3%, стоимость барреля марки Brent с поставкой в декабре достигла уровня в 118 долларов впервые с 30... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:46+0300
2026-10-30T13:46+0300
2026-10-30T13:46+0300
нефть
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874816024.jpg?1793357195
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу днем в пределах 3%, стоимость барреля марки Brent с поставкой в декабре достигла уровня в 118 долларов впервые с 30 апреля, следует из данных торгов. По состоянию на 13.39 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,62% относительно предыдущего закрытия - до 117,89 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 30 апреля достиг отметки в 118 долларов. Декабрьские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 1,99% - до 104,03 доллара за баррель.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть
Цена нефти Brent поднялась выше 118 долларов
Цена барреля нефти марки Brent с поставкой в декабре достигла $118 впервые с 30 апреля
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу днем в пределах 3%, стоимость барреля марки Brent с поставкой в декабре достигла уровня в 118 долларов впервые с 30 апреля, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.39 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,62% относительно предыдущего закрытия - до 117,89 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 30 апреля достиг отметки в 118 долларов.
Декабрьские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 1,99% - до 104,03 доллара за баррель.