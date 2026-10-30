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Число участников онлайн-зачета по финансовой грамотности превысило рекорд - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Число участников онлайн-зачета по финансовой грамотности превысило рекорд
Число участников онлайн-зачета по финансовой грамотности превысило рекорд - 30.10.2026, ПРАЙМ
Число участников онлайн-зачета по финансовой грамотности превысило рекорд
Количество участников онлайн-зачета по финансовой грамотности в России в 2026 году превысило рекорд прошлого года, сообщил Банк России. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T18:23+0300
2026-10-30T18:23+0300
финансы
банки
россия
рязанская область
орловская область
бурятия
банк россии
вконтакте
ниу вшэ
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Количество участников онлайн-зачета по финансовой грамотности в России в 2026 году превысило рекорд прошлого года, сообщил Банк России. "Онлайн-зачет по финансовой грамотности побил рекорд прошлого года. В девятом всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности приняли участие более 2,5 миллиона человек разных возрастов (в прошлом году – 2,3 миллиона). Более 80% из них справились с заданиями, продемонстрировав хорошие знания", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что в групповом этапе состязались более 100 тысяч команд. В этом году тестирование проходило не только на основной платформе, но и в социальных сетях – "ВКонтакте" и "Одноклассники", где также можно было поделиться коротким видео о своих денежных привычках и полезных финансовых лайфхаках. Ролики собрали более 52 миллионов просмотров. Как показали результаты зачета, учащиеся средних и старших классов лучше всего разобрались в информационной безопасности и налогах, отмечает регулятор. "Сложнее им дались вопросы по страхованию и инвестициям. Взрослые же легко обходили финансовые ловушки и умело применяли навыки формирования накоплений", - уточняется в материалах. Также согласно результатам, предпринимательской жилкой смогли похвастаться 58,1% участников, которые виртуально открыли свое дело. "Старшеклассники поучаствовали также в олимпиадном зачете. Победителями в нем стали 1 190 человек, которые смогут состязаться в финале Всероссийской олимпиады школьников "Высшая проба" НИУ ВШЭ по профилю "Финансовая грамотность". Победа в ней дает льготы при поступлении в вузы", - сообщается в релизе. В региональном первенстве финзачета третий год подряд удерживает первое место Рязанская область. В число лидеров также входят Белгородская и Орловская области, Бурятия и Ингушетия. "Результаты зачета помогают Банку России понять, какие темы вызывают больше всего трудностей и в каких регионах особое внимание стоит уделить финансовому просвещению", - заключил регулятор.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
финансы, банки, россия, рязанская область, орловская область, бурятия, банк россии, вконтакте, ниу вшэ
Финансы, Банки, РОССИЯ, Рязанская область, Орловская область, Бурятия, Банк России, ВКонтакте, НИУ ВШЭ
18:23 30.10.2026
 
Число участников онлайн-зачета по финансовой грамотности превысило рекорд

Банк России: онлайн-зачет по финансовой грамотности в 2026 году побил рекорд прошлого года

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Количество участников онлайн-зачета по финансовой грамотности в России в 2026 году превысило рекорд прошлого года, сообщил Банк России.
"Онлайн-зачет по финансовой грамотности побил рекорд прошлого года. В девятом всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности приняли участие более 2,5 миллиона человек разных возрастов (в прошлом году – 2,3 миллиона). Более 80% из них справились с заданиями, продемонстрировав хорошие знания", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что в групповом этапе состязались более 100 тысяч команд.
В этом году тестирование проходило не только на основной платформе, но и в социальных сетях – "ВКонтакте" и "Одноклассники", где также можно было поделиться коротким видео о своих денежных привычках и полезных финансовых лайфхаках. Ролики собрали более 52 миллионов просмотров.
Как показали результаты зачета, учащиеся средних и старших классов лучше всего разобрались в информационной безопасности и налогах, отмечает регулятор. "Сложнее им дались вопросы по страхованию и инвестициям. Взрослые же легко обходили финансовые ловушки и умело применяли навыки формирования накоплений", - уточняется в материалах.
Также согласно результатам, предпринимательской жилкой смогли похвастаться 58,1% участников, которые виртуально открыли свое дело.
"Старшеклассники поучаствовали также в олимпиадном зачете. Победителями в нем стали 1 190 человек, которые смогут состязаться в финале Всероссийской олимпиады школьников "Высшая проба" НИУ ВШЭ по профилю "Финансовая грамотность". Победа в ней дает льготы при поступлении в вузы", - сообщается в релизе.
В региональном первенстве финзачета третий год подряд удерживает первое место Рязанская область. В число лидеров также входят Белгородская и Орловская области, Бурятия и Ингушетия.
"Результаты зачета помогают Банку России понять, какие темы вызывают больше всего трудностей и в каких регионах особое внимание стоит уделить финансовому просвещению", - заключил регулятор.
 
ФинансыБанкиРОССИЯРязанская областьОрловская областьБурятияБанк РоссииВКонтактеНИУ ВШЭ
 
 
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