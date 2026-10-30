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Число участников онлайн-зачета по финансовой грамотности превысило рекорд

Число участников онлайн-зачета по финансовой грамотности превысило рекорд - 30.10.2026, ПРАЙМ

Число участников онлайн-зачета по финансовой грамотности превысило рекорд

Количество участников онлайн-зачета по финансовой грамотности в России в 2026 году превысило рекорд прошлого года, сообщил Банк России. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T18:23+0300

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2026-10-30T18:23+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Количество участников онлайн-зачета по финансовой грамотности в России в 2026 году превысило рекорд прошлого года, сообщил Банк России. "Онлайн-зачет по финансовой грамотности побил рекорд прошлого года. В девятом всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности приняли участие более 2,5 миллиона человек разных возрастов (в прошлом году – 2,3 миллиона). Более 80% из них справились с заданиями, продемонстрировав хорошие знания", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что в групповом этапе состязались более 100 тысяч команд. В этом году тестирование проходило не только на основной платформе, но и в социальных сетях – "ВКонтакте" и "Одноклассники", где также можно было поделиться коротким видео о своих денежных привычках и полезных финансовых лайфхаках. Ролики собрали более 52 миллионов просмотров. Как показали результаты зачета, учащиеся средних и старших классов лучше всего разобрались в информационной безопасности и налогах, отмечает регулятор. "Сложнее им дались вопросы по страхованию и инвестициям. Взрослые же легко обходили финансовые ловушки и умело применяли навыки формирования накоплений", - уточняется в материалах. Также согласно результатам, предпринимательской жилкой смогли похвастаться 58,1% участников, которые виртуально открыли свое дело. "Старшеклассники поучаствовали также в олимпиадном зачете. Победителями в нем стали 1 190 человек, которые смогут состязаться в финале Всероссийской олимпиады школьников "Высшая проба" НИУ ВШЭ по профилю "Финансовая грамотность". Победа в ней дает льготы при поступлении в вузы", - сообщается в релизе. В региональном первенстве финзачета третий год подряд удерживает первое место Рязанская область. В число лидеров также входят Белгородская и Орловская области, Бурятия и Ингушетия. "Результаты зачета помогают Банку России понять, какие темы вызывают больше всего трудностей и в каких регионах особое внимание стоит уделить финансовому просвещению", - заключил регулятор.

рязанская область

орловская область

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финансы, банки, россия, рязанская область, орловская область, бурятия, банк россии, вконтакте, ниу вшэ