https://1prime.ru/20261030/eks-glava-874814254.html

Новым гендиректором Red Wings стал экс-глава аэропорта Минеральных Вод

Новым гендиректором Red Wings стал экс-глава аэропорта Минеральных Вод - 30.10.2026, ПРАЙМ

Новым гендиректором Red Wings стал экс-глава аэропорта Минеральных Вод

Генеральным директором авиакомпании Red Wings ("Ред Вингс") стал топ-менеджер "Новапорт Холдинга", ранее возглавлявший аэропорт Минеральных Вод, сообщил... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T13:37+0300

2026-10-30T13:37+0300

2026-10-30T13:37+0300

бизнес

россия

минеральные воды

владикавказ

ставрополь

red wings

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874814254.jpg?1793356643

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Генеральным директором авиакомпании Red Wings ("Ред Вингс") стал топ-менеджер "Новапорт Холдинга", ранее возглавлявший аэропорт Минеральных Вод, сообщил перевозчик. "Генеральным директором авиакомпании Red Wings назначен Роман Чуев. Он обладает широкими компетенциями и большим опытом в авиационной сфере – ранее топ-менеджер возглавлял международный аэропорт Минеральных Вод имени М. Ю. Лермонтова", - говорится в сообщении. Чуев сменит на посту исполняющего обязанности генерального директора Игоря Ивлиева, который возглавил Red Wings на время переходного периода после ухода Александра Лебедева. После назначения нового гендиректора Ивлиев продолжит работу в авиакомпании. Новый генеральный директор окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности "Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)", а также Ставропольский государственный университет по специальности "Финансы и кредит". Чуев руководил аэропортом Минеральных Вод с 2010 года, а в 2020 году он занимал должность генерального директора "Новапорт Холдинга" по Северо-Кавказскому кластеру, объединяющему аэропорты Минеральных Вод, Владикавказа, Ставрополя и Нальчика. Также Чуев награжден орденом Дружбы и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. "Моя задача – последовательно реализовать стратегию развития Red Wings, утвержденную акционерами. Она включает в себя расширение маршрутной сети, географии полетов, обеспечение качественного сервиса для пассажиров и многое другое. Red Wings станет одним из первых эксплуатантов новых российских самолетов. Нам предстоит ввод воздушных судов в коммерческую эксплуатацию, подготовка экипажей и всего персонала к работе с новой техникой", - отметил новый глава компании, его цитирует пресс-служба.

минеральные воды

владикавказ

ставрополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, минеральные воды, владикавказ, ставрополь, red wings