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Новым гендиректором Red Wings стал экс-глава аэропорта Минеральных Вод - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Новым гендиректором Red Wings стал экс-глава аэропорта Минеральных Вод
Новым гендиректором Red Wings стал экс-глава аэропорта Минеральных Вод - 30.10.2026, ПРАЙМ
Новым гендиректором Red Wings стал экс-глава аэропорта Минеральных Вод
Генеральным директором авиакомпании Red Wings ("Ред Вингс") стал топ-менеджер "Новапорт Холдинга", ранее возглавлявший аэропорт Минеральных Вод, сообщил... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:37+0300
2026-10-30T13:37+0300
бизнес
россия
минеральные воды
владикавказ
ставрополь
red wings
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Генеральным директором авиакомпании Red Wings ("Ред Вингс") стал топ-менеджер "Новапорт Холдинга", ранее возглавлявший аэропорт Минеральных Вод, сообщил перевозчик. "Генеральным директором авиакомпании Red Wings назначен Роман Чуев. Он обладает широкими компетенциями и большим опытом в авиационной сфере – ранее топ-менеджер возглавлял международный аэропорт Минеральных Вод имени М. Ю. Лермонтова", - говорится в сообщении. Чуев сменит на посту исполняющего обязанности генерального директора Игоря Ивлиева, который возглавил Red Wings на время переходного периода после ухода Александра Лебедева. После назначения нового гендиректора Ивлиев продолжит работу в авиакомпании. Новый генеральный директор окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности "Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)", а также Ставропольский государственный университет по специальности "Финансы и кредит". Чуев руководил аэропортом Минеральных Вод с 2010 года, а в 2020 году он занимал должность генерального директора "Новапорт Холдинга" по Северо-Кавказскому кластеру, объединяющему аэропорты Минеральных Вод, Владикавказа, Ставрополя и Нальчика. Также Чуев награжден орденом Дружбы и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. "Моя задача – последовательно реализовать стратегию развития Red Wings, утвержденную акционерами. Она включает в себя расширение маршрутной сети, географии полетов, обеспечение качественного сервиса для пассажиров и многое другое. Red Wings станет одним из первых эксплуатантов новых российских самолетов. Нам предстоит ввод воздушных судов в коммерческую эксплуатацию, подготовка экипажей и всего персонала к работе с новой техникой", - отметил новый глава компании, его цитирует пресс-служба.
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бизнес, россия, минеральные воды, владикавказ, ставрополь, red wings
Бизнес, РОССИЯ, Минеральные Воды, Владикавказ, СТАВРОПОЛЬ, Red Wings
13:37 30.10.2026
 
Новым гендиректором Red Wings стал экс-глава аэропорта Минеральных Вод

Топ-менеджер "Новапорт Холдинга" Роман Чуев стал гендиректором авиакомпании Red Wing

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Генеральным директором авиакомпании Red Wings ("Ред Вингс") стал топ-менеджер "Новапорт Холдинга", ранее возглавлявший аэропорт Минеральных Вод, сообщил перевозчик.
"Генеральным директором авиакомпании Red Wings назначен Роман Чуев. Он обладает широкими компетенциями и большим опытом в авиационной сфере – ранее топ-менеджер возглавлял международный аэропорт Минеральных Вод имени М. Ю. Лермонтова", - говорится в сообщении.
Чуев сменит на посту исполняющего обязанности генерального директора Игоря Ивлиева, который возглавил Red Wings на время переходного периода после ухода Александра Лебедева. После назначения нового гендиректора Ивлиев продолжит работу в авиакомпании.
Новый генеральный директор окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности "Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)", а также Ставропольский государственный университет по специальности "Финансы и кредит".
Чуев руководил аэропортом Минеральных Вод с 2010 года, а в 2020 году он занимал должность генерального директора "Новапорт Холдинга" по Северо-Кавказскому кластеру, объединяющему аэропорты Минеральных Вод, Владикавказа, Ставрополя и Нальчика. Также Чуев награжден орденом Дружбы и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
"Моя задача – последовательно реализовать стратегию развития Red Wings, утвержденную акционерами. Она включает в себя расширение маршрутной сети, географии полетов, обеспечение качественного сервиса для пассажиров и многое другое. Red Wings станет одним из первых эксплуатантов новых российских самолетов. Нам предстоит ввод воздушных судов в коммерческую эксплуатацию, подготовка экипажей и всего персонала к работе с новой техникой", - отметил новый глава компании, его цитирует пресс-служба.
 
БизнесРОССИЯМинеральные ВодыВладикавказСТАВРОПОЛЬRed Wings
 
 
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