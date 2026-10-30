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Глава Exxonmobil оценил ситуацию на мировом рынке нефтепереработки - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Глава Exxonmobil оценил ситуацию на мировом рынке нефтепереработки
Глава Exxonmobil оценил ситуацию на мировом рынке нефтепереработки - 30.10.2026, ПРАЙМ
Глава Exxonmobil оценил ситуацию на мировом рынке нефтепереработки
Ситуация на мировом рынке нефтепереработки нормализуется не ранее конца следующего года, а может это займет и больше времени, заявил глава американской... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:30+0300
2026-10-30T17:30+0300
нефть
украина
сша
ормузский пролив
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Ситуация на мировом рынке нефтепереработки нормализуется не ранее конца следующего года, а может это займет и больше времени, заявил глава американской Exxonmobil Даррен Вудс. "Я бы предположил, что пройдет... весь следующий год, прежде чем все вернется, ближе к норме, но, честно говоря, это может занять больше времени", - сказал Вудс в ходе конференции с аналитиками, комментируя ситуацию на рынке топлива в мире. Одним из факторов он назвал ситуацию в Ормузском проливе. Также значительно на рынок влияют атаки Украины на российские НПЗ. По словам Вудса, даже в случае разрешения конфликтов может потребоваться время на восстановление производственных мощностей. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Ранее в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Киев в очередной раз ослушался президента США, начав наносить удары по российским НПЗ. Он добавил, что в одиночку Украина на это не решилась бы и является такой смелой из-за Европы, которая по-прежнему оказывает ей поддержку. Вице-премьер РФ Александр Новак уточнил, что были атакованы три НПЗ и один газохимический комплекс.
украина
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нефть, украина, сша, ормузский пролив, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нпз
Нефть, УКРАИНА, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НПЗ
17:30 30.10.2026
 
Глава Exxonmobil оценил ситуацию на мировом рынке нефтепереработки

Глава Exxonmobil Вудс: ситуация на рынке нефти нормализуется не ранее конца года

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
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© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Ситуация на мировом рынке нефтепереработки нормализуется не ранее конца следующего года, а может это займет и больше времени, заявил глава американской Exxonmobil Даррен Вудс.
"Я бы предположил, что пройдет... весь следующий год, прежде чем все вернется, ближе к норме, но, честно говоря, это может занять больше времени", - сказал Вудс в ходе конференции с аналитиками, комментируя ситуацию на рынке топлива в мире.
Одним из факторов он назвал ситуацию в Ормузском проливе. Также значительно на рынок влияют атаки Украины на российские НПЗ. По словам Вудса, даже в случае разрешения конфликтов может потребоваться время на восстановление производственных мощностей.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Ранее в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Киев в очередной раз ослушался президента США, начав наносить удары по российским НПЗ. Он добавил, что в одиночку Украина на это не решилась бы и является такой смелой из-за Европы, которая по-прежнему оказывает ей поддержку. Вице-премьер РФ Александр Новак уточнил, что были атакованы три НПЗ и один газохимический комплекс.
 
НефтьУКРАИНАСШАОрмузский проливДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНПЗ
 
 
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