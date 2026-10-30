https://1prime.ru/20261030/exxonmobil--874827876.html

Глава Exxonmobil оценил ситуацию на мировом рынке нефтепереработки

Глава Exxonmobil оценил ситуацию на мировом рынке нефтепереработки - 30.10.2026, ПРАЙМ

Глава Exxonmobil оценил ситуацию на мировом рынке нефтепереработки

Ситуация на мировом рынке нефтепереработки нормализуется не ранее конца следующего года, а может это займет и больше времени, заявил глава американской... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T17:30+0300

2026-10-30T17:30+0300

2026-10-30T17:30+0300

нефть

украина

сша

ормузский пролив

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

нпз

https://img.cdn1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Ситуация на мировом рынке нефтепереработки нормализуется не ранее конца следующего года, а может это займет и больше времени, заявил глава американской Exxonmobil Даррен Вудс. "Я бы предположил, что пройдет... весь следующий год, прежде чем все вернется, ближе к норме, но, честно говоря, это может занять больше времени", - сказал Вудс в ходе конференции с аналитиками, комментируя ситуацию на рынке топлива в мире. Одним из факторов он назвал ситуацию в Ормузском проливе. Также значительно на рынок влияют атаки Украины на российские НПЗ. По словам Вудса, даже в случае разрешения конфликтов может потребоваться время на восстановление производственных мощностей. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Ранее в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Киев в очередной раз ослушался президента США, начав наносить удары по российским НПЗ. Он добавил, что в одиночку Украина на это не решилась бы и является такой смелой из-за Европы, которая по-прежнему оказывает ей поддержку. Вице-премьер РФ Александр Новак уточнил, что были атакованы три НПЗ и один газохимический комплекс.

украина

сша

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, украина, сша, ормузский пролив, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нпз