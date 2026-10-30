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Глава Exxonmobil оценил ситуацию на мировом рынке нефтепереработки
Глава Exxonmobil оценил ситуацию на мировом рынке нефтепереработки - 30.10.2026, ПРАЙМ
Глава Exxonmobil оценил ситуацию на мировом рынке нефтепереработки
Ситуация на мировом рынке нефтепереработки нормализуется не ранее конца следующего года, а может это займет и больше времени, заявил глава американской... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:30+0300
2026-10-30T17:30+0300
2026-10-30T17:30+0300
нефть
украина
сша
ормузский пролив
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
нпз
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Ситуация на мировом рынке нефтепереработки нормализуется не ранее конца следующего года, а может это займет и больше времени, заявил глава американской Exxonmobil Даррен Вудс. "Я бы предположил, что пройдет... весь следующий год, прежде чем все вернется, ближе к норме, но, честно говоря, это может занять больше времени", - сказал Вудс в ходе конференции с аналитиками, комментируя ситуацию на рынке топлива в мире. Одним из факторов он назвал ситуацию в Ормузском проливе. Также значительно на рынок влияют атаки Украины на российские НПЗ. По словам Вудса, даже в случае разрешения конфликтов может потребоваться время на восстановление производственных мощностей. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Ранее в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Киев в очередной раз ослушался президента США, начав наносить удары по российским НПЗ. Он добавил, что в одиночку Украина на это не решилась бы и является такой смелой из-за Европы, которая по-прежнему оказывает ей поддержку. Вице-премьер РФ Александр Новак уточнил, что были атакованы три НПЗ и один газохимический комплекс.
украина
сша
ормузский пролив
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нефть, украина, сша, ормузский пролив, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нпз
Нефть, УКРАИНА, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НПЗ
Глава Exxonmobil оценил ситуацию на мировом рынке нефтепереработки
Глава Exxonmobil Вудс: ситуация на рынке нефти нормализуется не ранее конца года