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ФАС проконтролирует эффективность сбора за возврат железнодорожных билетов

ФАС проконтролирует эффективность сбора за возврат железнодорожных билетов - 30.10.2026, ПРАЙМ

ФАС проконтролирует эффективность сбора за возврат железнодорожных билетов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет контролировать эффективность нового механизма сборов за возврат железнодорожных билетов, сообщило... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:41+0300

2026-10-30T11:41+0300

2026-10-30T11:47+0300

бизнес

федеральная пассажирская компания

гранд сервис экспресс

ржд

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет контролировать эффективность нового механизма сборов за возврат железнодорожных билетов, сообщило ведомство. С 1 декабря в России будут действовать новые правила возврата железнодорожных билетов. Они были разработаны для снижения рисков приобретения большого количества билетов перекупщиками. "Служба утвердила приказ о неприменении ценового регулирования в отношении сбора. Он дает право перевозчикам взимать его самим в размере до 10% от стоимости билета. Документ устанавливает механизмы контроля: перевозчики должны направлять отчетные формы в ФАС", - говорится в сообщении. В ФАС рассчитывают, что принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже и повысит ценовую доступность железнодорожных перевозок. Сбор за возврат билета на поезда дальнего следования в России с 1 декабря составит от 1% до 10% от его стоимости вместо прежнего единого, и будет зависеть от времени, оставшегося до отправления. Изменения коснутся ОАО "Российские железные дороги"; АО "Федеральная пассажирская компания"; АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"; АО "АК "Железные дороги Якутии" и АО "Пассажирская компания "Сахалин". По данным РЖД, в 2025 году количество возвращенных билетов впервые превысило 25 миллионов, что составляет порядка 23% от общего объема перевозок. Более половины билетов возвращались в период от пяти и менее дней до отправления поезда. При этом только 39% (6 миллионов билетов) из них выкупались повторно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, федеральная пассажирская компания, гранд сервис экспресс, ржд