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ФАС проконтролирует эффективность сбора за возврат железнодорожных билетов - 30.10.2026, ПРАЙМ
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ФАС проконтролирует эффективность сбора за возврат железнодорожных билетов
ФАС проконтролирует эффективность сбора за возврат железнодорожных билетов - 30.10.2026, ПРАЙМ
ФАС проконтролирует эффективность сбора за возврат железнодорожных билетов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет контролировать эффективность нового механизма сборов за возврат железнодорожных билетов, сообщило... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:41+0300
2026-10-30T11:47+0300
бизнес
федеральная пассажирская компания
гранд сервис экспресс
ржд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874805766.jpg?1793350038
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет контролировать эффективность нового механизма сборов за возврат железнодорожных билетов, сообщило ведомство. С 1 декабря в России будут действовать новые правила возврата железнодорожных билетов. Они были разработаны для снижения рисков приобретения большого количества билетов перекупщиками. "Служба утвердила приказ о неприменении ценового регулирования в отношении сбора. Он дает право перевозчикам взимать его самим в размере до 10% от стоимости билета. Документ устанавливает механизмы контроля: перевозчики должны направлять отчетные формы в ФАС", - говорится в сообщении. В ФАС рассчитывают, что принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже и повысит ценовую доступность железнодорожных перевозок. Сбор за возврат билета на поезда дальнего следования в России с 1 декабря составит от 1% до 10% от его стоимости вместо прежнего единого, и будет зависеть от времени, оставшегося до отправления. Изменения коснутся ОАО "Российские железные дороги"; АО "Федеральная пассажирская компания"; АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"; АО "АК "Железные дороги Якутии" и АО "Пассажирская компания "Сахалин". По данным РЖД, в 2025 году количество возвращенных билетов впервые превысило 25 миллионов, что составляет порядка 23% от общего объема перевозок. Более половины билетов возвращались в период от пяти и менее дней до отправления поезда. При этом только 39% (6 миллионов билетов) из них выкупались повторно.
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бизнес, федеральная пассажирская компания, гранд сервис экспресс, ржд
Бизнес, Федеральная пассажирская компания, Гранд сервис экспресс, РЖД
11:41 30.10.2026 (обновлено: 11:47 30.10.2026)
 
ФАС проконтролирует эффективность сбора за возврат железнодорожных билетов

ФАС будет контролировать эффективность нового механизма возврата железнодорожных билетов

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет контролировать эффективность нового механизма сборов за возврат железнодорожных билетов, сообщило ведомство.
С 1 декабря в России будут действовать новые правила возврата железнодорожных билетов. Они были разработаны для снижения рисков приобретения большого количества билетов перекупщиками.
"Служба утвердила приказ о неприменении ценового регулирования в отношении сбора. Он дает право перевозчикам взимать его самим в размере до 10% от стоимости билета. Документ устанавливает механизмы контроля: перевозчики должны направлять отчетные формы в ФАС", - говорится в сообщении.
В ФАС рассчитывают, что принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже и повысит ценовую доступность железнодорожных перевозок.
Сбор за возврат билета на поезда дальнего следования в России с 1 декабря составит от 1% до 10% от его стоимости вместо прежнего единого, и будет зависеть от времени, оставшегося до отправления. Изменения коснутся ОАО "Российские железные дороги"; АО "Федеральная пассажирская компания"; АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"; АО "АК "Железные дороги Якутии" и АО "Пассажирская компания "Сахалин".
По данным РЖД, в 2025 году количество возвращенных билетов впервые превысило 25 миллионов, что составляет порядка 23% от общего объема перевозок. Более половины билетов возвращались в период от пяти и менее дней до отправления поезда. При этом только 39% (6 миллионов билетов) из них выкупались повторно.
 
БизнесФедеральная пассажирская компанияГранд сервис экспрессРЖД
 
 
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