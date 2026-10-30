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ФАС проконтролирует эффективность сбора за возврат железнодорожных билетов
ФАС проконтролирует эффективность сбора за возврат железнодорожных билетов - 30.10.2026, ПРАЙМ
ФАС проконтролирует эффективность сбора за возврат железнодорожных билетов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет контролировать эффективность нового механизма сборов за возврат железнодорожных билетов, сообщило... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:41+0300
2026-10-30T11:41+0300
2026-10-30T11:47+0300
бизнес
федеральная пассажирская компания
гранд сервис экспресс
ржд
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет контролировать эффективность нового механизма сборов за возврат железнодорожных билетов, сообщило ведомство. С 1 декабря в России будут действовать новые правила возврата железнодорожных билетов. Они были разработаны для снижения рисков приобретения большого количества билетов перекупщиками. "Служба утвердила приказ о неприменении ценового регулирования в отношении сбора. Он дает право перевозчикам взимать его самим в размере до 10% от стоимости билета. Документ устанавливает механизмы контроля: перевозчики должны направлять отчетные формы в ФАС", - говорится в сообщении. В ФАС рассчитывают, что принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже и повысит ценовую доступность железнодорожных перевозок. Сбор за возврат билета на поезда дальнего следования в России с 1 декабря составит от 1% до 10% от его стоимости вместо прежнего единого, и будет зависеть от времени, оставшегося до отправления. Изменения коснутся ОАО "Российские железные дороги"; АО "Федеральная пассажирская компания"; АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"; АО "АК "Железные дороги Якутии" и АО "Пассажирская компания "Сахалин". По данным РЖД, в 2025 году количество возвращенных билетов впервые превысило 25 миллионов, что составляет порядка 23% от общего объема перевозок. Более половины билетов возвращались в период от пяти и менее дней до отправления поезда. При этом только 39% (6 миллионов билетов) из них выкупались повторно.
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бизнес, федеральная пассажирская компания, гранд сервис экспресс, ржд
Бизнес, Федеральная пассажирская компания, Гранд сервис экспресс, РЖД
ФАС проконтролирует эффективность сбора за возврат железнодорожных билетов
ФАС будет контролировать эффективность нового механизма возврата железнодорожных билетов
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет контролировать эффективность нового механизма сборов за возврат железнодорожных билетов, сообщило ведомство.
С 1 декабря в России будут действовать новые правила возврата железнодорожных билетов. Они были разработаны для снижения рисков приобретения большого количества билетов перекупщиками.
"Служба утвердила приказ о неприменении ценового регулирования в отношении сбора. Он дает право перевозчикам взимать его самим в размере до 10% от стоимости билета. Документ устанавливает механизмы контроля: перевозчики должны направлять отчетные формы в ФАС", - говорится в сообщении.
В ФАС рассчитывают, что принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже и повысит ценовую доступность железнодорожных перевозок.
Сбор за возврат билета на поезда дальнего следования в России с 1 декабря составит от 1% до 10% от его стоимости вместо прежнего единого, и будет зависеть от времени, оставшегося до отправления. Изменения коснутся ОАО "Российские железные дороги"; АО "Федеральная пассажирская компания"; АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"; АО "АК "Железные дороги Якутии" и АО "Пассажирская компания "Сахалин".
По данным РЖД, в 2025 году количество возвращенных билетов впервые превысило 25 миллионов, что составляет порядка 23% от общего объема перевозок. Более половины билетов возвращались в период от пяти и менее дней до отправления поезда. При этом только 39% (6 миллионов билетов) из них выкупались повторно.