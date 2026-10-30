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ФПК с 30 октября по 2 ноября включила дополнительные вагоны
ФПК с 30 октября по 2 ноября включила дополнительные вагоны - 30.10.2026, ПРАЙМ
ФПК с 30 октября по 2 ноября включила дополнительные вагоны
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК) с 30 октября по 2 ноября включила дополнительные вагоны для перевозки пассажиров на востребованных направлениях,... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:38+0300
2026-10-30T15:38+0300
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нижний новгород
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) с 30 октября по 2 ноября включила дополнительные вагоны для перевозки пассажиров на востребованных направлениях, предоставив свыше 4,3 тысячи дополнительных мест, сообщает компания.
"Включили дополнительные вагоны для перевозки пассажиров. Для обеспечения повышенного спроса на перевозки в период с 30 октября по 2 ноября увеличили количество вагонов в регулярных поездах на популярных направлениях. ... В общей сложности в составы 38 поездов включено 76 вагонов. Таким образом, пассажирам дополнительно предоставлено более 4,3 тысячи мест", - говорится в сообщении.
Дополнительные вагоны включены в составы, следующие из Москвы в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Самару, Архангельск, Липецк, Ижевск, а также из Санкт-Петербурга в Белгород и Таганрог и другие.
"При необходимости, а также при наличии технических возможностей будет приниматься решение о дальнейшем увеличении количества вагонов в составах поездов", - добавили в компании.
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ФПК с 30 октября по 2 ноября включила дополнительные вагоны
ФПК с 30 октября по 2 ноября включила дополнительные вагоны для перевозки пассажиров
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) с 30 октября по 2 ноября включила дополнительные вагоны для перевозки пассажиров на востребованных направлениях, предоставив свыше 4,3 тысячи дополнительных мест, сообщает компания.
"Включили дополнительные вагоны для перевозки пассажиров. Для обеспечения повышенного спроса на перевозки в период с 30 октября по 2 ноября увеличили количество вагонов в регулярных поездах на популярных направлениях. ... В общей сложности в составы 38 поездов включено 76 вагонов. Таким образом, пассажирам дополнительно предоставлено более 4,3 тысячи мест", - говорится в сообщении.
Дополнительные вагоны включены в составы, следующие из Москвы в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Самару, Архангельск, Липецк, Ижевск, а также из Санкт-Петербурга в Белгород и Таганрог и другие.
"При необходимости, а также при наличии технических возможностей будет приниматься решение о дальнейшем увеличении количества вагонов в составах поездов", - добавили в компании.