https://1prime.ru/20261030/kenija-874789261.html

Кения хочет обсудить производство удобрений при участии российских компаний

Кения хочет обсудить производство удобрений при участии российских компаний - 30.10.2026, ПРАЙМ

Кения хочет обсудить производство удобрений при участии российских компаний

Кения хотела бы обсудить возможность производства удобрений на своей территории при участии российских компаний, заявил президент страны Уильям Руто. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T00:17+0300

2026-10-30T00:17+0300

2026-10-30T00:17+0300

россия

кения

владимир путин

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Кения хотела бы обсудить возможность производства удобрений на своей территории при участии российских компаний, заявил президент страны Уильям Руто. "Господин президент, считаю, что также есть возможность для обсуждения поставок удобрений. Речь идет о местном производстве российскими компаниями. Или речь идет о смешанном производстве, когда используются продукции из разных частей мира, но с участием российских компаний", - сказал он на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. У Кении и России есть реальные экономические возможности, которые можно обсуждать, отметил Руто. В Кении был недавно создан Национальный фонд инфраструктурного развития, который предоставляет возможности для инвестиций со стороны государственного и частного сектора в самых разных ключевых инфраструктурных проектах, сказал он. "Речь идет об аэропортах, порт Момбаса, возведение дорожной инфраструктуры, железнодорожной инфраструктуры. Во всех этих сферах есть возможности для инвестирования, есть большие возможности для коммерческого взаимодействия", - заявил он.

кения

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россия, кения, владимир путин