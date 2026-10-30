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Китай войдет в тройку стран для отдыха россиян за рубежом, заявили в АТОР - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Китай войдет в тройку стран для отдыха россиян за рубежом, заявили в АТОР
Китай войдет в тройку стран для отдыха россиян за рубежом, заявили в АТОР - 30.10.2026, ПРАЙМ
Китай войдет в тройку стран для отдыха россиян за рубежом, заявили в АТОР
Китай по итогам 2026 года войдет в тройку направлений-лидеров для отдыха российских туристов, при этом гости из Китая также войдут в топ-3 в России, рассказала... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T08:31+0300
2026-10-30T09:28+0300
туризм
бизнес
россия
китай
хайнань
пекин
атор
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Китай по итогам 2026 года войдет в тройку направлений-лидеров для отдыха российских туристов, при этом гости из Китая также войдут в топ-3 в России, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Китай уже войдет в топ-3 по выезду и точно в топ-3 по въезду, поэтому это одно из крупнейших направлений и стратегических направлений для России", - сказала Ломидзе журналистам в кулуарах Форума туристических территорий FIIT-2026. По ее словам, российские туристы проявляют интерес ко всем городам Китая, с которыми есть прямое авиасообщение. "Конечно, ничто не победит Хайнань, потому что это пляжное направление - намоленное туристами на протяжении десятилетий, поэтому Хайнань, конечно, направление номер один", - добавила она. Кроме того, после введения безвизового режима Пекин и Шанхай также стали точками притяжения российских путешественников и вошли в пятерку самых востребованных. Ломидзе также обратила внимание и на спрос туристов на отдых в Гуанчжоу. Она рассказала и о росте приграничного туризма. Так, рост китайского въездного потока в приграничных регионах составил 30% по сравнению с прошлым годом. В топе спроса у туристов из КНР Приморье, Хабаровский край, Амурская область, Забайкалье и Иркутская область.
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туризм, бизнес, россия, китай, хайнань, пекин, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Хайнань, Пекин, АТОР
08:31 30.10.2026 (обновлено: 09:28 30.10.2026)
 
Китай войдет в тройку стран для отдыха россиян за рубежом, заявили в АТОР

АТОР: Китай по итогам года войдет в тройку стран для отдыха россиян за рубежом

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Китай по итогам 2026 года войдет в тройку направлений-лидеров для отдыха российских туристов, при этом гости из Китая также войдут в топ-3 в России, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Китай уже войдет в топ-3 по выезду и точно в топ-3 по въезду, поэтому это одно из крупнейших направлений и стратегических направлений для России", - сказала Ломидзе журналистам в кулуарах Форума туристических территорий FIIT-2026.
По ее словам, российские туристы проявляют интерес ко всем городам Китая, с которыми есть прямое авиасообщение. "Конечно, ничто не победит Хайнань, потому что это пляжное направление - намоленное туристами на протяжении десятилетий, поэтому Хайнань, конечно, направление номер один", - добавила она.
Кроме того, после введения безвизового режима Пекин и Шанхай также стали точками притяжения российских путешественников и вошли в пятерку самых востребованных. Ломидзе также обратила внимание и на спрос туристов на отдых в Гуанчжоу.
Она рассказала и о росте приграничного туризма. Так, рост китайского въездного потока в приграничных регионах составил 30% по сравнению с прошлым годом. В топе спроса у туристов из КНР Приморье, Хабаровский край, Амурская область, Забайкалье и Иркутская область.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКИТАЙХайнаньПекинАТОР
 
 
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