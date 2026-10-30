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Китай войдет в тройку стран для отдыха россиян за рубежом, заявили в АТОР

Китай войдет в тройку стран для отдыха россиян за рубежом, заявили в АТОР - 30.10.2026, ПРАЙМ

Китай войдет в тройку стран для отдыха россиян за рубежом, заявили в АТОР

Китай по итогам 2026 года войдет в тройку направлений-лидеров для отдыха российских туристов, при этом гости из Китая также войдут в топ-3 в России, рассказала... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T08:31+0300

2026-10-30T08:31+0300

2026-10-30T09:28+0300

туризм

бизнес

россия

китай

хайнань

пекин

атор

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Китай по итогам 2026 года войдет в тройку направлений-лидеров для отдыха российских туристов, при этом гости из Китая также войдут в топ-3 в России, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Китай уже войдет в топ-3 по выезду и точно в топ-3 по въезду, поэтому это одно из крупнейших направлений и стратегических направлений для России", - сказала Ломидзе журналистам в кулуарах Форума туристических территорий FIIT-2026. По ее словам, российские туристы проявляют интерес ко всем городам Китая, с которыми есть прямое авиасообщение. "Конечно, ничто не победит Хайнань, потому что это пляжное направление - намоленное туристами на протяжении десятилетий, поэтому Хайнань, конечно, направление номер один", - добавила она. Кроме того, после введения безвизового режима Пекин и Шанхай также стали точками притяжения российских путешественников и вошли в пятерку самых востребованных. Ломидзе также обратила внимание и на спрос туристов на отдых в Гуанчжоу. Она рассказала и о росте приграничного туризма. Так, рост китайского въездного потока в приграничных регионах составил 30% по сравнению с прошлым годом. В топе спроса у туристов из КНР Приморье, Хабаровский край, Амурская область, Забайкалье и Иркутская область.

китай

хайнань

пекин

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туризм, бизнес, россия, китай, хайнань, пекин, атор