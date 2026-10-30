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"Лукойл" создал цифровой альянс для внедрения ИИ в добычу нефти и газа - 30.10.2026, ПРАЙМ
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"Лукойл" создал цифровой альянс для внедрения ИИ в добычу нефти и газа
"Лукойл" создал цифровой альянс для внедрения ИИ в добычу нефти и газа - 30.10.2026, ПРАЙМ
"Лукойл" создал цифровой альянс для внедрения ИИ в добычу нефти и газа
Нефтегазовые компании "Лукойл", "Газпром нефть" и "Новатэк", Казанский федеральный и Новосибирский государственные университеты, а также университет Иннополис... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:53+0300
2026-10-30T15:53+0300
технологии
лукойл
газпром
новатэк
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовые компании "Лукойл", "Газпром нефть" и "Новатэк", Казанский федеральный и Новосибирский государственные университеты, а также университет Иннополис создали цифровой альянс для внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в добычу нефти и газа, сообщила компания "Лукойл". "Лукойл" создает цифровой альянс с нефтегазовыми компаниями и научными институтами. Компания заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с "Газпром нефтью", "Новатэком", Казанским федеральным и Новосибирским государственным университетами и университетом Иннополис - для внедрения искусственного интеллекта в процессы добычи нефти и газа", - говорится в сообщении. Уточняется, что партнеры займутся научно-исследовательской работой, созданием программных инструментов для геологии и гидродинамического моделирования, бурения, добычи и лабораторных исследований. Межотраслевой альянс, как подчеркнули в компании, будет способствовать развитию передовых цифровых технологий в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) и подготовке инженеров нового поколения. "В рамках партнерства уже запланированы образовательные программы с Иннополисом для специалистов "Лукойла", - заключили в компании.
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технологии, лукойл, газпром, новатэк
Технологии, Лукойл, Газпром, Новатэк
15:53 30.10.2026
 
"Лукойл" создал цифровой альянс для внедрения ИИ в добычу нефти и газа

"Лукойл" и "Новатэк" создали цифровой альянс для внедрения ИИ в добычу нефти и газа

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк% ЛУКОЙЛ в кубе
% ЛУКОЙЛ в кубе - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовые компании "Лукойл", "Газпром нефть" и "Новатэк", Казанский федеральный и Новосибирский государственные университеты, а также университет Иннополис создали цифровой альянс для внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в добычу нефти и газа, сообщила компания "Лукойл".
"Лукойл" создает цифровой альянс с нефтегазовыми компаниями и научными институтами. Компания заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с "Газпром нефтью", "Новатэком", Казанским федеральным и Новосибирским государственным университетами и университетом Иннополис - для внедрения искусственного интеллекта в процессы добычи нефти и газа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что партнеры займутся научно-исследовательской работой, созданием программных инструментов для геологии и гидродинамического моделирования, бурения, добычи и лабораторных исследований.
Межотраслевой альянс, как подчеркнули в компании, будет способствовать развитию передовых цифровых технологий в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) и подготовке инженеров нового поколения.
"В рамках партнерства уже запланированы образовательные программы с Иннополисом для специалистов "Лукойла", - заключили в компании.
 
ТехнологииЛукойлГазпромНоватэк
 
 
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